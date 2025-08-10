Vice Regent Regent Purbalingga recuerda a los estudiantes que se mantengan enfocados y consistentes

Purbalingga (Antara) – Diputado – Regente (Wabup) de Purbalingga Dimas Prasetyahani recordó a los nuevos estudiantes de Open University (UT) en Purbalingga Regency, Java central para mantenerse enfocado y consistente en mantener el espíritu de aprendizaje para completar.

«Entonces, todos los hermanos y hermanas menores realmente completan lo que empezaste. ¿Te atreves a registrarte significa convertirse en un erudito, listo?» Dijo mientras asistía a la introducción del perfil del Centro de Servicio Abierto de la Universidad de Purbalingga Utama (Salut) en la sala de operaciones Graha Adela, el complejo de la Secretaría Regional de Purbalingga, como el nuevo período de registro de la nueva orientación de los estudiantes, 2025 Odd.

Según él, la presencia de saludos en Purbalingga es una solución para la comunidad de empleados que está limitada por el tiempo para continuar con la educación.

Además, dijo, UT tiene una especialización de aprendizaje en línea que facilita que los estudiantes, incluidos empleados y profesionales, asistan a conferencias sin perturbar.

DIMAS cuenta los beneficios de sus conocimientos obtenidos durante sus estudios sobre el Programa de Estudio Económico y el Estudio de Desarrollo (IP) de la Facultad de Economía y Negocios (FEB) de la Universidad Jenderal Sedirman (UNOEL) Purwokerto y la maestría en la gestión de la Universidad Diponegoro (Undip) Semarang.

Dio la conferencia que se desempeña como útil para apoyar la carrera y la compañía que actualmente está ocupada.

«El diploma es solo una prueba de la escuela, no hay evidencia de pensar. Es por eso que las conferencias deben tomarse en serio para que el conocimiento adquirido pueda ser útil en la comunidad», dijo.

Aunque reconocer el aprendizaje en línea ofrece flexibilidad, evalúa, el método tiene debilidades porque no agudiza el instinto como erudito.

Espera que UT pueda celebrar rutinariamente una reunión cara a cara para mantener la motivación y el entusiasmo para alentarse entre los estudiantes.

«Especialmente si hay personas que han trabajado o se han vuelto profesionales, gratitud de que el conocimiento adquirido en la clase se pueda implementar directamente en el trabajo diario. Eso es aún más estirado, la práctica es más extraordinaria que el KNK ordinario», dijo el vicepresidente DIMAS PREASERYAHANI.

Lea también: Vice -Kanselier: la mayoría de los huellas UT -graduates