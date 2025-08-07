Vice Regent Regent Purbalingga recordó la importancia de mejorar el rendimiento de ASN

Purbalingga (Antara) – Regente Representante (WABUP) de Purbalingga Dimas Prasetyahani recordó la importancia de mejorar el rendimiento y la competencia de la administración del estado con sede en el Estado (ASN), especialmente para los funcionarios del gobierno de Regencia Purbalingga, que estaba alineado.

Al dar un discurso en la inauguración y hacer el juramento de 30 funcionarios funcionales en la sala operativa de Graha Adela, el complejo Pendopo Dipokusumo, Purbalingga, el jueves, el vicecerio de todos los funcionarios funcionales que apoyen el proceso comercial general para comprender la aceleración de las unidades de trabajo.

«Aconsejé a todos los funcionarios funcionales designados hoy que continúen optimizando el rendimiento y mejoren la competencia de acuerdo con su campo, así como en la comprensión del proceso comercial en cada OPD (organización regional de dispositivos) o unidad de trabajo», enfatizó.

Además, también enfatizó la importancia de fortalecer la cultura laboral ASN basada en los valores básicos de la moral impuestos por el Ministerio de Reforma Administrativa y la Reforma Burocrática de la República de Indonesia.

Según él, estos valores incluyen el servicio, responsable, competente, armonioso, leal, adaptativo y colaborativo.

«Esta jerga moral realmente debería ser una obligación de todos los ASN de seguir mejorando el rendimiento para servir a la comunidad», dijo.

También recordó que el paradigma de ASN debe cambiar de lo que anteriormente se consideraba un «priyayi para ser servido» para ser un sirviente del público, de acuerdo con el mandato de la ley número 20 de 2023 sobre el dispositivo civil del estado.

«La función y el puesto confiado a los hermanos deben mantenerse y ejecutarse con plena responsabilidad de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables», dijo el vicio regente.

Mientras tanto, el jefe de la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos y Desarrollo de Recursos Humanos de Purbalingga Regency (BKPSDM) Bambang Widjonarko dijo que la inauguración era un seguimiento para el decreto de Purbalingga Regent número 800.1.3.3/153/2025 de 28 de julio de 2025.

Además, dijo, la inauguración se llevó a cabo sobre la base de las disposiciones del Ministro de Reglamento de Reforma Administrativa y la Reforma Burocrática número 1 de 2023 y la regulación del jefe de la Oficina del Personal Estatal número 7 de 2017.

Según él, las 30 oficinas funcionales fueron nombradas en las primeras 2 personas, 4 por ajustes (integración) y 24 personas a través del movimiento de otros departamentos.

«Esta inauguración es parte de la confirmación o reconocimiento de la competencia, la experiencia y la responsabilidad profesional en sus respectivas áreas», dijo.

Espera que todos los oficiales funcionales recién nombrados puedan realizar inmediatamente sus respectivas tareas y funciones con alta dedicación y profesionalismo para apoyar el desempeño del gobierno de Purbalingga Regency.

