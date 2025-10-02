Vice Regent Pati: 32 SPPG ya está operado para servir alimentos liberadores de forma gratuita

PATI (Antara) – El regente adjunto de Pati Risma Ardhi Chandra dijo que actualmente hay 32 Unidad de Servicio de Nutrición (SPPG) que están activos para el Programa GRATUITO de alimentos de nutrientes (MBG) en varias escuelas en el distrito.

«La cocina total de MBG actualmente llega a 51 unidades, pero solo 32 unidades funcionan. Mientras que otras 19 todavía esperan acuerdos administrativos», dijo durante la reunión de coordinación (reunión de coordinación) con respecto al programa MBG en la sala de Pragolo o el Regency Pati, Central Java, jueves.

Durante la reunión de coordinación, discutió su partido su desempeño, la voluntad del objetivo, a la supervisión en el campo, de modo que la implementación del MBG se extendió de manera óptima, por lo que Chandra enfatizó la importancia de la participación de diferentes partes, desde el Camat, Danramil, hasta la policía, en la disposición del programa fue suavemente.

Espera que este pati no cause ningún problema siempre que se implementa el programa, de modo que la supervisión de los funcionarios del gobierno aún mejore.

Pati Regency requiere 119 cocinas públicas para apoyar MBG. Hasta ahora, sin embargo, 13 puntos no se han considerado un progreso alentador.

«Pido que me evalúen de inmediato para que pueda determinarse la implementación, no pospuesta hasta fin de año», enfatizó.

Además, el Vicepresidente también enfatizó una serie de obstáculos técnicos en el campo, en particular el cumplimiento voluntario de los estándares operativos (SOP), como el uso de máscaras y guantes durante el servicio.

Hizo hincapié en la necesidad de monitoreo de rutina, de modo que se mantenga la calidad de los servicios.

Mientras tanto, el coordinador de MBG reveló que varios obstáculos también se activaron debido a la falta de coordinación entre socios y fundaciones, en particular relacionados con las actualizaciones de progreso en el sistema.

En respuesta, el Vicepresidente enfatizó la importancia de la comunicación y sinergia más detalladas con los funcionarios regionales, de modo que todos los puntos de MBG en diciembre de 2025 pudieran realizarse de acuerdo con el objetivo.

