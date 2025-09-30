Vice Regent Blora: el control de fuentes de petróleo ilegal espera la decisión del gobernador

SEMARANG (Antara) – Las lluvias adjuntas de Blora Sri Sceyorini enfatizó que el Gobierno de Blora Regency todavía está esperando la liberación de un decreto (SK) del gobernador de Java central como base legal para la implementación del control de las actividades petroleras ilegales.

Según él en Blora el martes, la autoridad de la gestión del sector del petróleo y el gas está bajo el gobierno provincial y central, de modo que el gobierno de la regencia de Blora no puede actuar solo.

«El gobierno de Blora Regency y el gobierno provincial están en la etapa de discutir la determinación de los Pitpoints de la comunidad. En principio, el control de fuentes de petróleo ilegales debe llevarse a cabo para no causar disturbios en la comunidad», explicó Sri Sceyorini.

Se sabe que Bude Rini, SR Sceyorini, se sabe que se conoce como la comunidad, agregó que el gobierno entendió los disturbios públicos sobre el impacto negativo de las actividades ilegales de petróleo, desde posibles incendios, contaminación ambiental, problemas sociales.

«Por un lado, hay personas que dependen de esa actividad, pero por otro lado, el riesgo es alto. Es por eso que el control debe llevarse a cabo con cuidado y aún priorizar un enfoque humanista», agregó.

Esperaba que, después de que se emitieran las reglas de la regulación, el paso de control podría funcionar de inmediato con un patrón integrado, que involucra al gobierno local, las fuerzas de seguridad, en el BUMD.

«Nuestra esperanza es que haya un horario de empoderamiento alternativo para los ciudadanos, para que aún puedan obtener ingresos sin romper las reglas», dijo.

Mientras tanto, los esfuerzos para registrarse en Blora también están limitados por la decisión del Regente sobre la formación de un equipo conjunto.

Esta condición hace que el proceso de manejo sea lento, incluidos varios pozos que se sospechan de ser ficticios al presentar pozos comunitarios como regulado en la Regulación ESDM No 14 de 2025.

«No solo podemos movernos, la acción debe estar con el equipo conjunto. El inventario de datos de pozos ya existe, sino que la implementación aún está esperando al gobierno», dijo.

Para el registro, hasta la fecha hay aproximadamente 4,134 puntos de fuente de aceite en el área de Blora. Sin embargo, los datos siguen siendo temporales y deben ser verificados por un equipo conjunto en el campo.

Los resultados de la verificación luego formarán la base de los informes al gobernador de Java Central, que luego se utiliza para solicitar la legalidad de las revistas comunitarias.

