VICE -Minister presentó tres claves para evitar la corrupción

Semarang (Antara) – Viceministro de Derecho de la República de Indonesia Prof. Dr. El Dr. Edward Omar Sharif Hiariaj reveló que había 3 claves en el contexto de prevenir y exterminar la corrupción.

Transferió esto a sus comentarios sobre las actividades anti -corrupción -webinar, que aumentan el tema de la integridad y la corrupción anti -corrupción: de la conciencia a un hábito.

«La primera palabra clave es la integridad, que nuestro tema está en seminario web esta mañana», dijo el profesor Eddy, sus saludos.

«El segundo es la transparencia. Y el tercero es la responsabilidad», continuó.

Si las tres palabras clave se dividen en dos, la palabra wamenkum, entonces la integridad habla de personal.

«Sobre nuestra moral, ética y disciplina», explicó.

«Si bien habla de transparencia y responsabilidad, es una forma de profesionalismo», agregó.

«Eso es lo que hará (puede) la prevención de la corrupción, incluso en cierto punto es el exterminio de la corrupción», agregó.

Según Wamenkum, hay cuatro pasos estratégicos en los pasos para evitar que la corrupción sea un hábito de conciencia.

En primer lugar, una reforma burocrática sostenible es.

En segundo lugar, es cómo el papel del comité de corrupción -EXIT, en particular el representante de la educación, la participación y la prevención de la comunidad se vuelve muy importante, a saber, la provisión e integridad de la educación sobre la corrupción anti -corrupción.

En tercer lugar, continuó Wamenkum, así es como el gobierno lleva a cabo la transformación digital. Debido a que cuanto menos, menor, menor intensidad del organizador se reúne con el usuario del servicio, el potencial de corrupción es menor.

Finalmente, la implementación de la construcción de la zona de integridad en el área está libre de corrupción (WBK), así como la región de burocracia limpia y porción (WBBM).

Este seminario web fue iniciado por la Agencia Legal de Desarrollo de Recursos Humanos.

El jefe de la Oficina Regional de Kemenkum Central Java Heni Susila Wardoyo apreció el seminario web anti -corrupción de la ley indonesia BPSDM.

«Todas las filas de la Oficina Regional del Ministerio de Derechos y la Seguridad, Java central participó en esta actividad y se comprometieron para evitar la ocurrencia de prácticas de corrupción, especialmente al proporcionar servicios a la comunidad que habríamos atendido, limpios sin discriminación», dijo la oficina regional.

La actividad asistió el jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Derecho Java Central, Heni Susila Wardoyo en línea desde su oficina.