VICE -Minister PPPA recuerda a los padres que eviten la intimidación

Semarang (Antara) – Vice Minister de Empoderamiento y Protección Infantil (PPPA) Veronica Tan pensó el papel de la familia en un intento de prevenir la intimidación y la violencia contra los niños.

«Requiere cooperación. El país ofrece instalaciones, pero la más pequeña del país es una familia», dijo, en el apogeo de la conmemoración del nivel de la ciudad de Semarang del Día Nacional del Niño (Han) en 2025, en el Ayuntamiento de Semarang, Java Central, jueves por la tarde.

Según él, los padres deben poder mantener la relación entre la comunicación con los niños, porque es muy importante prevenir y suprimir los casos de violencia contra los niños.

«Vete (si es así). Ni siquiera camine sus problemas a ‘gadgets’ y con personas que son desconocidas, entonces», dijo.

Mientras tanto, dijo, sus propios padres ni siquiera tuvieron tiempo de que los niños tuvieran un problema y los invitaron a hablar.

«Invítelos a hablar. Hablando de corazón a corazón. Bueno, esto es muy importante trabajar juntos en la ‘base’, especialmente en la familia», dijo.

Mientras tanto, la alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, se ha dedicado a crear un ambiente cómodo y seguro para que los niños a nivel de la aldea.

Alentará a las filas de las organizaciones de equipos regionales relacionados a desempeñar un papel en la creación de la ciudad de Semarang para que sea un lugar cómodo para los niños.

Se le pidió a la oficina de educación, dijo, que creara un sistema educativo local que los niños renen más y luego la agencia ambiental para crear un entorno limpio.

«En Trans Semarang, ¿cómo no tienes ‘calamar molido’ (contaminación del humo), ellos (los niños) también se sienten cómodos al aumentar, no hay intimidación en el autobús y las cosas aterradoras», dijo.

«Cada semana viajaré, tanto en eventos grandes como pequeños. Trate de encontrar lugares que pertenezcan al Ayuntamiento, no importa cuán pequeño cambiemos en un cómodo parque infantil. Y eso debe estar en las aldeas», continuó.

Es decir, dijo, cómo los niños se sienten a gusto todos los días después de la escuela, pasan el rato en el parque sin interrupciones y son cómodos y seguros para expresarse.