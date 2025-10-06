Vice -Mayor Tegal Apreciación por la contribución de los estudiantes de la Universidad de Alma Ata durante KKN

Tegal (Antara) – Completó la conferencia de trabajo real temático (KKN) en Tegal City, vical de alcalde de Tegal, Tazkiyyatul Muthmaminah, conocido como MBA Iin apreciaba la contribución real de los estudiantes de la Universidad Alma Yogyakarta.

«Aprecio la dedicación y el trabajo real de los estudiantes para hacer una contribución real a la gente de la ciudad de Tegal», dijo MBA iin en sus comentarios en la retirada de la justicia estudiante temática de la Universidad Alma Ata Yogyakarta en 2025 en el Pendopo de West Tegy, miércoles).

Al evento también asistieron el jefe de la Agencia Regional de Desarrollo, Investigación e Planificación de la Innovación (Bapperida) de Tegal City, M. Ismail Fahmi, Presidente del Instituto de Investigación y Servicio Comunitario (LPPM) por Alama Ata Yogyakarta University, Camat y Lurah Wiens Territorium.

Un total de 132 estudiantes de la Universidad de Alma Ata que fueron retirados habían terminado de realizar el KKN temático del 7 de agosto al 30 de septiembre de 2025 en la ciudad de Tegal.

MBA IIN dijo que el tema KKN de este año «La optimización del estilo de vida inteligente para la prevención de enfermedades no transferibles a través de la integración de la educación en salud, el papel de los maestros y el empoderamiento económico basado en el potencial local» es muy relevante y tiene una influencia directa en los problemas de salud.

«Vemos que los estudiantes de KNK se han convertido en un agente inspirador de cambio. Se han convertido en un ejemplo de integración de conocimiento con prácticas reales en el campo», dijo MBA IIN.

MBA Iin dijo que Knk es un lugar de servicio y aprendizaje. Los estudiantes aprenden de la comunidad y la comunidad se benefician de los estudiantes. Este es el espíritu de independencia del aprendizaje real de la independencia.

Además, el seguimiento de MBA Iin, el gobierno de la ciudad de Tegal, también espera que la cooperación con la Universidad de Alma Ata Yogyakarta pueda continuar abriendo la puerta a la cooperación en varias áreas según las prioridades de desarrollo regional.

«En el futuro fomentamos el KNK temático más orientado, medible y sostenible. Queremos que los estudiantes estén presentes como socios de desarrollo que contribuyen a la transformación social y económica de la comunidad», dijo MBA IIN.

El presidente de la LPPM de la Universidad de Alma Ata Yogyakarta, Daru Estiningsih, expresó su gratitud a la ciudad de Tegal City Grofum por ofrecer oportunidades a los estudiantes de la Universidad de Alma Ata Yogyakarta para llevar a cabo KKN temáticos en la ciudad de Tegal.

«Gracias tanto como sea posible y a la mayor calificación por la oportunidad que nuestros hijos han recibido para estudiar en la ciudad de Tegal», dijo.

Espera que la cooperación entre la Universidad de Alma Ata y el gobierno de la ciudad de Tegal se puedan continuar durante los siguientes períodos y pueda trabajar juntos en otras áreas, como pasantías, vendedores ambulantes, proveedores de investigación y servicios en la ciudad de Tegal.

«Más tarde habrá otra forma de cooperación para continuar la implementación del MOU que se hizo entre la Universidad de Alma Ata y la ciudad de Tegal», concluyó.