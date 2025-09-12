Vice -Mayor of Tegal habla sobre la educación financiera de la sharia

Tegal (Antara) – Conviértete en un discurso principal en el seminario y la capacitación de entrenadores (para) con el tema de la alfabetización financiera islámica » Alfabetización femenina Sharia Finance. Fortalecer el da’wah económico de la gente en el edificio Mulya Damai Tegal City, jueves (11/9) por la mañana.

El comité presentó a los oradores Moh. Fahmi Arrofi de la Autoridad de Servicios Financieros de Tegal (OJK), Sutan Emir Hidayat Director de Insis Kweks, Aulia Nugroho Knger Analyst, KH. Arief Imroni, presidente de los fideicomisarios indonesios de Mubaligh Koprs, y Apik Anitasari Intan, un académico.

El vicealcalde de Tegal reveló que la importancia de la educación financiera islámica en la comunidad, especialmente para las mujeres que juegan un papel importante en la familia y la comunidad.

» Las mujeres juegan un papel estratégico en la economía familiar, porque las mujeres son a menudo la gerente más importante de las finanzas familiares. Con la alfabetización de la educación financiera islámica, la familia será personas prósperas y fuertes «, dijo Tazkiyyatul.

Además, Tazkiyyatul también espera que las mujeres sean el reloj frontal en la alfabetización de la sharia y construyan un sistema económico honesto y justo.

«Este es un impulso para fortalecer el da’wah económico de la gente y Fortuin es bueno como una provisión de bendición», concluyó Tazkiyyyyatul Muthmaminah.