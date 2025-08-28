Vice -Mayor of Tegal apreció sus servicios de Harapan Islamic Hospital

TEGAL (Antara) – Vic alcalde de Tegal, Tazzkiyatul Muthmainnah, realizó una visita al Hospital Islámico (RSU) Harapan Kamu Tegal, martes (8/26).

Durante su visita, MBA Iin, el bien conocido saludo del vical de alcalde de Tegal, fue bien recibido por las filas del liderazgo del hospital, incluido H. Muhammad Ali Afiff como gerentes de la Fundación, H. Zaki Afiff, SE como Presidente de la Fundación, Dr. Ir. Hj. Shahabiyah, MMR como Director, y Dr. Silvia, MM como subdirector de servicios médicos y de enfermería.

El vicealcalde realizó una discusión, así como un viaje de habitación para observar directamente las instalaciones y servicios del hospital.

H Muhammad Ali Afiff transmitió su dedicación para apoyar el progreso del mundo médico en la ciudad de Tegal.

«Hemos terminado el gobierno de la ciudad de Tegal para limpiar y mejorar los servicios de salud en esta ciudad», dijo.

También explicó la excelencia de los servicios en el hospital islámico de su esperanza.

«Excelente en los chequeos médicos con servicios rápidos, precisos y precisos. Las herramientas que tenemos son en medio de equipos bajos, de modo que la mayoría de las personas de Tegal City pueden alcanzarlo», dijo.

Vice -Mayor de Tegal, Tazzkiyatul Muthmainnah, apreció los servicios del hospital.

«Este Hospital del Islam Harapan tiene un buen servicio», dijo.

Esta visita es parte de los esfuerzos del gobierno de la ciudad de Tegal para fortalecer la sinergia con las instituciones de salud para mejorar los servicios para la comunidad.