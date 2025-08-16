Vice Gouverneur de Java Central se une a la ceremonia del Día de la Independencia de la República de Indonesia en Pati Regency

Semarang (Antara) -Gobernador de depuración del centro de Java Taj Yasin Maimoen está planeado para asistir al 80 aniversario del Día de la Independencia de la República de Indonesia en Pati Regency Square.

«En Pati, Dios preparó», dijo Taj Yasin después de la peregrinación en el cementerio Giri Tunggal Semarang Heroes (TMP) el sábado.

Anteriormente, la demostración de los residentes de Regencia Pati exigía que la renuncia del sudewo regente el 13 de agosto de 2025 fuera caótica.

Mientras que con respecto a las actividades de la gira Independence Pilgrim en TMP Giri Tunggal, se realizaron para ser parte del camino para pensar y prepararse para la ceremonia máxima de la conmemoración del 17 de agosto.

«Esto es parte de la peregrinación, mañana seremos una ceremonia juntos», dijo el vicegobernador.

Mientras que el gobernador del centro de Java, Ahmad Lutfi, confirmó anteriormente a los miembros de los amplificadores de la bandera a quienes se les daría la tarea de conmemorar la independencia indonesia

El gobernador Ahmad Lutfi es planeado como el inspector ceremonial en la conmemoración del campo Pancasila Simpanglima Semarang.

Para los miembros de las tropas que dibujan la bandera de 35 distritos/ ciudades del centro de Java, el gobernador aconsejó que siempre estuviera orgulloso porque era difícil ser elegido y siempre ser agente de un policía para la patria.

«Este es un orgullo para la región y la familia», dijo.

