Vía TRING! por Pegadaian, BRI Group presenta la súper aplicación Digital Gold

Yakarta (ANTARA) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, a través de su filial PT Pegadaian, parte de Ultra Micro Ecosystem Holding, está entrando en una nueva fase en la transformación de los servicios financieros en Indonesia.

¡Lanzamiento de la súper aplicación TRING! de Pegadaian es un hito importante en el desarrollo de un ecosistema nacional inclusivo de inversión en oro.

Mientras tanto, el lanzamiento de TRING! by Pegadaian, que se celebró en The Gade Tower Ballroom el miércoles (8/10/2025), contó con la presencia de Hery Gunardi, director ejecutivo de BRI Group, director ejecutivo de PT Pegadaian Damar Latri Setiawan y representantes de Danantara Indonesia.

Este evento es un impulso para fortalecer la sinergia entre entidades del Ultra Micro Ecosystem Holding (UMi) en apoyo al fortalecimiento de la inclusión de servicios financieros.

En su discurso, Hery Gunardi, director ejecutivo del Grupo BRI, dijo que este lanzamiento era una prueba del espíritu «colaborativo» bajo el paraguas del Grupo BRI. ¡Integración TRING! que está conectada a la súper aplicación BRImo, lo que permite a los clientes de BRI guardar y canjear oro sin la necesidad de una aplicación separada.

Según él, con una base de más de 42 millones de usuarios de BRImo más más de 4 millones de usuarios digitales pegadianos activos, el potencial de mercado para TRING! puede llegar a más de 45 millones de usuarios potenciales en toda Indonesia.

«Nosotros en el Holding Group damos la bienvenida a la iniciativa de Pegadaian. ¡TRING! Este es uno de los esfuerzos de Pegadaian para llegar a sus clientes que no vienen a puntos de venta o sucursales», dijo.

Además, dijo Hery, Indonesia es uno de los mercados de oro más grandes del sudeste asiático y el nivel de consumo de oro per cápita continúa aumentando cada año. Los datos del Consejo Mundial del Oro muestran que más del 50 por ciento de los indonesios utilizan ahora el oro como su principal instrumento de inversión y ahorro a largo plazo.

De hecho, se estima que el valor de las transacciones nacionales de oro digital superará los 70 billones de IDR para finales de 2025 y seguirá creciendo a medida que aumente la educación financiera de las personas.

De esa manera, ¡TRING! También se espera que se convierta en la principal plataforma para que el pueblo indonesio invierta en oro de forma segura, inteligente y responsable, y al mismo tiempo fortalezca la posición de Pegadaian como líder del mercado en financiación basada en oro que se adapta a las necesidades de los clientes.

Asimismo, el director ejecutivo de Pegadaian, Damar Latri Setiawan, reveló que Pegadaian sigue comprometido a brindar a los clientes una experiencia de transacción segura y conveniente a través de TRING. súper aplicación.

«La casa de empeño tiene la seguridad como su máxima prioridad. La aplicación TRING! garantiza que la seguridad de los datos de los clientes esté garantizada y que los activos de oro de los clientes estén físicamente garantizados y almacenados con los mejores estándares de seguridad», dijo.

¡Atención, TRING! para convertirse en una súper aplicación con el ecosistema de oro más completo que ofrece diversas funciones como ahorro, cuotas, empeño y compra y venta de oro. Esta aplicación también está equipada con servicios de financiación, transferencias de ahorros en oro y pagos digitales, brindando a los clientes conveniencia, seguridad y comodidad para realizar transacciones en una sola plataforma.

Como parte de la sinergia de BRI con Pegadaian y PNM en el ecosistema de UMi Holding, la presencia de TRING! que está integrado con BRImo también fortalece los servicios financieros que son inclusivos y de fácil acceso para el público.

Se afirma que Ultra Micro Holding, que consta de BRI, Pegadaian y PNM, ha atendido a 34,7 millones de deudores activos hasta el segundo trimestre de 2025 con una financiación total de 631,9 billones de IDR. De esta cantidad, BRI aportó 479,8 billones de IDR, seguida de Pegadaian con 101,5 billones de IDR y PNM con 50,6 billones de IDR, con un total de 126 millones de microcuentas de ahorro repartidas por toda Indonesia.