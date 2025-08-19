Verifique los precios del oro de Antam hoy

JAKARTA (Antara) – El precio del oro de Antam monitoreado desde la página de metales preciosos, martes (8/19), aumentó RP3,000 a RP1.897,000 de los RP1,894,000 originales por gramo

‎

El precio de reventa (devolver) Cantidad de RP1.743,000 por gramo.

El siguiente es el precio de las barras de oro que se incluyeron en la página Antam Precious Metal el martes:

‎

– Precio de oro 0.5 gramos: RP998.500.

– Premio dorado 1 gramo: Rp1.897,000.

– Premio dorado 2 gramos: RP3.734,000.

– 3 gramos de precio de oro: IDR 5,576,000.

– 5 gramos de precio de oro: IDR 9,260,000.

– 10 gramos de precio de oro: IDR 18,465,000.

– 25 gramos de precio de oro: IDR 46,037,000.

– 50 gramos de precio de oro: IDR 91,995,000.

– 100 gramos de precio de oro: Rp. 183,912,000.

– 250 gramos de precio de oro: RP459,515,000.

– 500 gramos de precio de oro: RP918,820,000.

– Precio de oro 1,000 gramos: Rp1.837,600,000.

‎

‎