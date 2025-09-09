Verifique los precios del oro de Antam en Pegadaian hoy

JAKARTA (Antara) – El precio del oro observado en la página oficial de los amigos de Pegadaian muestra el precio de los productos de metales preciosos hechos por UBS y Gallery24 el martes, mientras que Antam es estable.

Gallery24 Gold ahora tiene un precio de RP2.052,000 de RP2.050,000 por gramo, así como el oro UBS aumentó desde el principio hasta Rp2.095,000 desde el inicio en RP2.075,000 por gramo, mientras que el precio de venta de Antam Gold fue estable en RP2.143,000 por gramo.

La siguiente es una lista completa de precios del oro para cada producto:

‎

Precios de oro de UBS:

– UBS Gold Price 0.5 gramos: RP1.133,000

– UBS Gold Price 1 Gramo: IDR 2,095,000

– UBS Gold Price 2 gramos: IDR 4,157,000

– UBS Gold Price 5 gramos: IDR 10,272,000

– UBS Gold Price 10 gramos: IDR 20,435,000

– UBS Gold Price 25 gramos: IDR 50,986,000

– UBS Gold Price 50 gramos: IDR 101,761,000

– UBS Gold Price 100 gramos: Rp. 203,441,000

– UBS Gold Price 250 gramos: RP508,453,000

– UBS 500 gramos de oro Precio: Rp1.015.709,000

‎

Galería de oro Price24:

– Precio de Gold Gallery24 0.5 gramos: Rp1.076,000

– Precio de la Galería de Oro24 1 gramo: Rp2.052,000.

– Gold Gallery Price24 2 gramos: Rp4.041,000

– Gold Gallery Price24 5 gramos: IDR 10,026,000

– Gold Gallery Price24 10 gramos: RP19,999,000

– Gallery Gold Precio 25 gramos: IDR 49,874,000

– Precio de la galería de oro de la galería24 50 gramos: IDR 99,668,000

– Gold Gallery Price24 100 gramos: Rp.199.237,000

– Precio de oro de la galería 250 gramos: Rp.497,846,000

– Precio de Gold Gallery24 500 Gramos: IDR 995.202,000

– Price de la galería de oro24 1,000 gramos: Rp1.990.402,000.

‎

Precios de Antam Gold:

– Antam Gold Price 0.5 gramos: RP1.124,0000

– Precio de oro de Antam 1 gramo: IDR 2,143,000

– Antam Gold Price 2 gramos: IDR 4,223,000

– Antam 3 gramos Precio de oro: IDR 6,308,000

– Antam Gold Price 5 gramos: IDR 10,478,000

– Precio de oro Antam 10 gramos: IDR 20,899,000

– Precio de oro Antam 25 gramos: IDR 52,117,000

– Precio de oro Antam 50 gramos: IDR 104,151,000

– Precio de oro Antam 100 gramos: Rp. 208,221,000

– Antam Gold Price 250 gramos: RP520.276,000

– Antam 500 gramos Precio de oro: Rp1.040.333,000

– Precio de oro Antam 1,000 gramos: RP2,080,624,000.