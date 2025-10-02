Verifique el precio del oro hoy, UBS ha saltado

JAKARTA (Antara) – El precio del oro observado en la página oficial de Pegadaian Friends, miércoles (2/10), muestra el precio de tres productos de metales preciosos, fabricados por UBS, Gallery24 y Antam.

El precio de venta del oro de Antam experimentó un ligero aumento en Rp3,000 por gramo a Rp2.3338,000 de Rp2.35,000 por gramo. Mientras que la Galería Gold24 que ha aumentado por Rp17,000 por gramo a RP2.242,000 del RP2.225,000 original por gramo.

Para Gouden UBS, ha experimentado un aumento en el precio de venta de RP. 48,000 por gramo a RP2.283,000 de los RP2.235,000 iniciales por gramo.

La siguiente es una lista completa de precios del oro para cada producto:

Precios de oro de UBS:

– UBS Gold Price 0.5 gramos: RP1.235,000

– UBS Gold Price 1 Gramo: IDR 2,283,000

– UBS Gold Price 2 gramos: IDR 4,531,000

– UBS Gold Price 5 gramos: IDR 11,195,000

– UBS Gold Price 10 gramos: IDR 22,271,000

– UBS Gold Price 25 gramos: IDR 55,568,000

– UBS Gold Price 50 gramos: RP110.905,000

– UBS Gold Price 100 gramos: RP221.724,000

– UBS Gold Price 250 gramos: IDR 554,145,000

– UBS 500 gramos PRECIO DE ORO: RP1.106,986,000

Galería de oro Price24:

– Precio de Gold Gallery24 0.5 gramos: Rp1.176,000

– Precio de la Galería de Oro24 1 gramo: Rp2.242,000.

– Gold Gallery Price24 2 gramos: IDR 4,417,000

– Gallery Gold Price24 5 gramos: IDR 10,962,000

– Gold Gallery Price24 10 gramos: Rp.21.866,000

– Gallery Gold Price 25 gramos: IDR 54,528,000

– Precio de la galería de oro de la galería24 50 gramos: IDR 108,971,000

– Gold Gallery Price24 100 gramos: Rp.217.833,000

– Precio de oro de la galería 250 gramos: IDR 544,314,000

– Precio de Gold Gallery24 500 Gramos: Rp1.088.092,000

– Gold Gallery Price24 1,000 gramos: RP2,176,184,000.

Precios de Antam Gold:

– Precio de oro Antam 0.5 gramos: RP1.222,000

– Precio de oro de Antam 1 gramo: IDR 2,338,000

– Antam Gold Price 2 gramos: IDR 4,613,000

– Antam 3 gramos Precio de oro: IDR 6,893,000

– Antam Gold Price 5 Grams: IDR 11,454,000

– Antam Gold Price 10 gramos: IDR 22,849,000

– Precio de oro Antam 25 gramos: IDR 56,992,000

– Antam Gold Price 50 gramos: Rp. 113,900,000

– Antam Gold Price 100 gramos: RP227.719,000

– Antam Gold Price 250 gramos: RP569,019,000

– Antam 500 gramos Precio de oro: Rp1.137,817,000

– Precio de oro Antam 1,000 gramos: Rp2.275,592,000.