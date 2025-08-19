Verifique el precio del oro hoy, fluctúe

Yakarta (Antara) – El precio del oro observado en la página oficial de los amigos de Pegadaian, muestra el precio de tres productos de metales preciosos, fabricados por UBS, Gallery24 y Antam, el martes.

Gallery24 Gold permanece con un precio de Rp1,881,000 por gramo, UBS Gold aumentó de RP1.893,000 a RP1.901,000 por gramo, mientras que Antam Gold cayó a RP1.961,000 desde el comienzo de RP1.963,000 por gramo.

La siguiente es una lista completa de precios del oro para cada producto:

Precios de oro de UBS:

– UBS Gold Price 0.5 gramos: RP1.028,000

– UBS Gold Price 1 gramo: RP1.901,000

– UBS Gold Price 2 gramos: IDR 3,770,000

– UBS Gold Price 5 gramos: IDR 9,317,000

– UBS Gold Price 10 gramos: IDR 18,536,000

– UBS Gold Price 25 gramos: IDR 46.246,000

– UBS Gold Price 50 gramos: IDR 92,303,000

– UBS Gold Price 100 gramos: Rp. 184,531,000

– UBS Gold Price 250 gramos: Rp.461.192,000

– UBS Gold Price 500 gramos: IDR 921.298,000

‎

Galería de oro Price24:

– Precio de Gold Gallery24 0.5 gramos: IDR 987,000

– Precio de Gold Gallery24 1 gramo: Rp1.881,000.

– Precios de la galería de oro24 2 gramos: IDR 3,705,000

– Gallery Gold Price24 5 gramos: IDR 9,194,000

– Gold Gallery Price24 10 gramos: IDR 18,338,000

– Precio de oro de la galería 25 gramos: IDR 45,731,000

– Precio de Gold Gallery24 50 gramos: IDR 91,388,000

– Precio de Gold Gallery24 100 gramos: Rp. 182,686,000

– Precio de oro de la galería 250 gramos: RP456.488,000

– Precio de Gold Gallery24 500 gramos: IDR 912,526,000

– Precio de la Galería Gold24 1,000 gramos: RP1.825.052,000.

‎

Precios de Antam Gold:

– Antam Gold Price 0.5 gramos: RP1.032,000

– Antam Gold Price 1 gramo: RP1.961,000

– Antam Gold Price 2 gramos: IDR 3,859,000

– Antam 3 gramos Precio de oro: IDR 5,762,000

– Antam Gold Price 5 gramos: IDR 9,569,000

– Antam Gold Price 10 gramos: Rp.19.081,000

– Precio de oro Antam 25 gramos: IDR 47,571,000

– Precio de oro Antam 50 gramos: IDR 95,060,000

– Antam Gold Price 100 gramos: RP190.039,000

– Antam Gold Price 250 gramos: Rp.474.822,000

– Antam 500 gramos Precio de oro: IDR 949.427,000

– Precio de oro Antam 1,000 gramos: Rp1.898.811,000.

‎