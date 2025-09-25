Verifique el precio del oro hoy, arriba de nuevo

JAKARTA (Antara) – El precio del oro, anotado en la página oficial de los amigos de Pegadaian, mostró el precio de tres productos de metales preciosos el jueves, nombrado por UBS, Gallery24 y Antam, recaudó dos días seguidos.

El precio de venta del oro de Antam aumentó de RP2.255,000 a RP2.272,000 por gramo, así como el oro UBS que aumentó a Rp2.201,000 desde el comienzo de Rp2.193,000 por gramo.

Para Gold Gallery24 aumentó a RP2,163,000 de RP2,155,000 por gramo.

La siguiente es una lista completa de precios del oro para cada producto:

Precios de oro de UBS:

– UBS Gold Price 0.5 gramos: RP1.191,000

– UBS Gold Price 1 gramo: Rp2.201,000

– UBS Gold Price 2 gramos: IDR 4,368,000

– UBS Gold Price 5 gramos: IDR 10,794,000

– UBS Gold Price 10 gramos: Rp.21.472,000

– UBS Gold Price 25 gramos: IDR 53,575,000

– UBS Gold Price 50 gramos: IDR 106,930,000

– UBS Gold Price 100 gramos: Rp.213.774,000

– UBS Gold Price 250 gramos: RP534,277,000

– UBS 500 Grams Gold Price: Rp1.067,295,000

‎

Galería de oro Price24:

– Precio de Gold Gallery24 0.5 gramos: Rp1.135,000

– Precio de la Galería de Oro24 1 gramo: Rp2.163,000.

– Gold Gallery Price24 2 gramos: IDR 4,261,000

– Gold Gallery Price24 5 gramos: IDR 10,575,000

– Gold Gallery Price24 10 gramos: Rp.21.095,000

– Gallery Gold Precio 25 gramos: IDR 52,606,000

– Precio de la galería de oro de la galería24 50 gramos: IDR 105.128,000

– Gold Gallery Price24 100 gramos: Rp.210.152,000

– Gallery Gold Price 250 gramos: RP525,119,000

– Precio de Gold Gallery24 500 gramos: Rp1.049,720,000

– Precio de la Galería Gold24 1,000 gramos: RP2.099,440,000.

‎

Precios de Antam Gold:

– Precio de oro Antam 0.5 gramos: RP1.189,0000

– Precio de oro de Antam 1 gramo: IDR 2,272,000

– Antam Gold Price 2 gramos: IDR 4,481,000

– Antam 3 gramos Precio de oro: IDR 6,696,000

– Antam Gold Price 5 Grams: IDR 11.125,000

– Antam Gold Price 10 gramos: IDR 22.191,000

– Antam Gold Price 25 gramos: IDR 55,346,000

– Precio de oro Antam 50 gramos: RP110.609,000

– Antam Gold Price 100 gramos: RP221.135,000

– Antam Gold Price 250 gramos: IDR 552,560,000

– Antam 500 gramos Precio de oro: Rp1.104.900,000

– Precio de oro Antam 1,000 gramos: RP2,209,757,000.