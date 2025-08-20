Verifique el precio del oro hoy, Antam está aumentando lentamente

JAKARTA (Antara) – El precio del oro observado en la página oficial de Pegadaian Friends, el miércoles (8/20) muestra el precio de tres productos de metales preciosos, fabricados por UBS, Gallery24 y Antam.

‎

Gallery Gold24 subió a RP1.883,000 de RP1.881,000 por gramo, UBS Gold permaneció con un precio de RP1.901,000 por gramo, mientras que el oro antamacía aumentó a Rp1.964,000 desde el comienzo de RP1.961.00 por gramo.

‎

La siguiente es una lista completa de precios del oro para cada producto:

‎

Precios de oro de UBS:

– UBS Gold Price 0.5 gramos: RP1.028,000

– UBS Gold Price 1 gramo: RP1.901,000

– UBS Gold Price 2 gramos: IDR 3,770,000

– UBS Gold Price 5 gramos: IDR 9,317,000

– UBS Gold Price 10 gramos: IDR 18,536,000

– UBS Gold Price 25 gramos: IDR 46.246,000

– UBS Gold Price 50 gramos: IDR 92,303,000

– UBS Gold Price 100 gramos: Rp. 184,531,000

– UBS Gold Price 250 gramos: Rp.461.192,000

– UBS Gold Price 500 gramos: IDR 921.298,000

‎

‎

Galería de oro Price24:

– Precio de Gold Gallery24 0.5 gramos: IDR 988,000

– Precio de Gold Gallery24 1 gramo: RP1.883,000.

– Gold Gallery Price24 2 gramos: IDR 3,709,000

– Gold Gallery Price24 5 gramos: IDR 9,204,000

– Precios de la galería de oro24 10 gramos: IDR 18.359,000

– Gallery Gold Price 25 gramos: IDR 45,783,000

– Precio de la galería de oro de la galería24 50 gramos: IDR 91,494,000

– Precio de Gold Gallery24 100 gramos: Rp. 182,896,000

– Precio de oro de la galería 250 gramos: RP457.014,000

– Precio de Gold Gallery24 500 gramos: RP913.578,000

– Precio de la Galería Gold24 1,000 gramos: Rp1.827,154,000.

‎

Precios de Antam Gold:

– Precio de oro Antam 0.5 gramos: RP1.034,000

– Precio de oro de Antam 1 gramo: RP1.964,000

– Precio de oro Antam 2 gramos: IDR 3,865,000

– Antam 3 gramos Precio de oro: IDR 5,772,000

– Antam Gold Price 5 Grams: IDR 9,585,000

– Precio de oro Antam 10 gramos: IDR 19,112,000

– Precio de oro Antam 25 gramos: IDR 47,649,000

– Precio de oro Antam 50 gramos: IDR 95,215,000

– Precio de oro Antam 100 gramos: RP190.349,000

– Antam Gold Price 250 gramos: IDR 475,599,000

– Antam 500 gramos Precio de oro: IDR 950,979,000

– Precio de oro Antam 1,000 gramos: Rp1.901.916,000.