Verifique el precio del oro hoy

JAKARTA (Antara) – El precio del oro, anotado en la página oficial de los amigos de Pegadaian, muestra el precio de tres productos de metales preciosos el lunes, nombrado por UBS, Gallery24 y Antam.

El precio de venta de Antam Gold es estable a Rp2.183,000 por gramo, así como Gallery Gallery24 con RP2.084,000 por gramo, y UBS Gold sigue siendo un precio de Rp2.113,000 por gramo.

La siguiente es una lista completa de precios del oro para cada producto:

Precios de oro de UBS:

– UBS Gold Price 0.5 gramos: RP1.142,000.

– UBS Gold Price 1 gramo: Rp2.113,000.

– UBS Gold Price 2 gramos: IDR 4,194,000.

– UBS Gold Price 5 gramos: IDR 10,362,000.

– UBS Gold Price 10 gramos: Rp. 20,615,000.

– UBS Gold Price 25 gramos: RP51.436,000.

– UBS Gold Price 50 gramos: RP102.659,000.

– UBS Gold Price 100 gramos: Rp. 205,236,000.

– UBS Gold Price 250 gramos: RP512.939,000.

– UBS 500 gramos PRECIO DE ORO: RP1.024,669,000.

Galería de oro Price24:

– Galería de precios de oro24 0.5 gramos: Rp1.093,000.

– Precio de la Galería Gold24 1 Gramo: Rp2.084,000.

– Precio de la Galería de Oro24 2 gramos: Rp4.107,000.

– Precio de Gold Gallery24 5 gramos: IDR 10,189,000.

– Gold Gallery Price24 10 gramos: Rp. 20,323,000.

– Precio de la galería de oro 25 gramos: RP50.683,000.

– Precio de Gold Gallery24 50 gramos: RP101.285,000.

– Precio de Gold Gallery24 100 gramos: Rp. 202,470,000.

– Precio de la galería de oro 250 gramos: RP505.923,000.

– Precio de Gold Gallery24 500 gramos: Rp1.011.349,000.

– Gold Gallery Price24 1,000 gramos: Rp2.022,696,000.

‎

Precios de Antam Gold:

– Antam Gold Price 0.5 gramos: RP1.145.0000.

– Antam Gold Price 1 gramo: Rp2.183,000.

– Antam Gold Price 2 gramos: IDR 4,304,000.

– Antam 3 gramos de oro Price: Rp6.430,000.

– Antam Gold Price 5 gramos: IDR 10,681,000.

– Precio de oro Antam 10 gramos: Rp.21.304,000.

– Precio de oro Antam 25 gramos: RP53,129,000.

– Antam Gold Price 50 gramos: Rp. 106,175,000.

– 100 gramos de precio de oro: RP212.268,000.

– Antam Gold Price 250 gramos: RP530.394,000.

– Antam 500 gramos Precio de oro: RP1.060.569,000.

– Precio de oro Antam 1,000 gramos: RP2,121,096,000.