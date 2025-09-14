Verifique el precio del oro hoy

JAKARTA (Antara) – El precio del oro anotado en la página oficial de Pegadaian Friends, el domingo (9/14), muestra el precio de tres productos de metales preciosos, fabricados por UBS, Gallery24 y Antam.

El precio de venta del oro de Antam aumentó de RP2,172,000 a RP2,183,000 por gramo. Del mismo modo, Gallery24 Gold Rose, ahora con un precio de Rp2.084,000 del original RP2.078,000 por gramo.

Mientras que UBS Gold cayó a Rp2.113,000 del precio original de Rp2.116,000 por gramo.

La siguiente es una lista completa de precios del oro para cada producto:

Precios de oro de UBS:

– UBS Gold Price 0.5 gramos: RP1.142,000

– UBS Gold Precio 1 gramo: IDR 2,113,000

– UBS Gold Price 2 gramos: IDR 4,194,000

– UBS Gold Price 5 gramos: IDR 10,362,000

– UBS Gold Price 10 gramos: IDR 20,615,000

– UBS Gold Price 25 gramos: IDR 51,436,000

– UBS Gold Price 50 gramos: IDR 102,659,000

– UBS Gold Price 100 gramos: Rp. 205,236,000

– UBS Gold Price 250 gramos: IDR 512,939,000

– UBS 500 gramos PRECIO DE ORO: RP1.024,669,000

Galería de oro Price24:

– Precio de Gold Gallery24 0.5 gramos: Rp1.093,000

– Precio de la Galería Gold24 1 Gramo: Rp2.084,000.

– Gallery Gold Price24 2 gramos: IDR 4,107,000

– Gold Gallery Price24 5 gramos: IDR 10,189,000

– Gallery Gold Price24 10 gramos: IDR 20.323,000

– Precio de oro de la galería 25 gramos: IDR 50,683,000

– Precio de Gold Gallery24 50 gramos: IDR 101,285,000

– Precio de Gold Gallery24 100 gramos: Rp. 202,470,000

– Precio de oro de la galería 250 gramos: RP505.923,000

– Precio de Gold Gallery24 500 gramos: Rp1.011,349,000

– Gold Gallery Price24 1,000 gramos: Rp2.022,696,000.

Precios de Antam Gold:

– Precio de oro Antam 0.5 gramos: RP1.145.0000

– Precio de oro de Antam 1 gramo: IDR 2,183,000

– Precio de oro Antam 2 gramos: IDR 4,304,000

– Antam 3 gramos Precio de oro: IDR 6,430,000

– Antam Gold Price 5 gramos: IDR 10,681,000

– Antam Gold Price 10 gramos: Rp.21,304,000

– Precio de oro Antam 25 gramos: IDR 53,129,000

– Antam Gold Price 50 gramos: IDR 106,175,000

– 100 gramos de precio de oro: RP212.268,000

– Antam Gold Price 250 gramos: RP530.394,000

– Antam 500 gramos Precio de oro: Rp1.060.569,000

– Precio de oro Antam 1,000 gramos: RP2,121,096,000.