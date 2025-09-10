Verifique el precio del oro hoy

JAKARTA (Antara) – El precio de los productos de metales preciosos fabricados por UBS, Gallery24 y Antam en el sitio web oficial de Pegadaian Friends el miércoles es compacto.

Gallery24 Gold ahora tiene un precio en RP2.076,000 de RP2.052,000 por gramo, así como UBS Gold a RP2.105,000 del precio anterior de RP2,095,000 por gramo.

Mientras que el precio de venta del oro de Antam también aumentó RP2.143,000 a RP2,170,000 por gramo, una diferencia de RP27,000 por gramo.

La siguiente es una lista completa de precios del oro para cada producto:

Precios de oro de UBS:

– UBS Gold Price 0.5 gramos: RP1.138,000

– UBS Gold Price 1 gramo: IDR 2,105,000

– UBS Gold Price 2 gramos: IDR 4,175,000

– UBS Gold Price 5 gramos: IDR 10,317,000

– UBS Gold Price 10 gramos: IDR 20,526,000

– UBS Gold Price 25 gramos: IDR 51.213,000

– UBS Gold Price 50 gramos: IDR 102,215,000

– UBS Gold Price 100 gramos: Rp. 204,349,000

– UBS Gold Price 250 gramos: RP510.719,000

– UBS 500 Grams Gold Price: Rp1,020,235,000

Galería de oro Price24:

– Precio de Gold Gallery24 0.5 gramos: Rp1.089,000

– Precio de la Galería de Oro24 1 gramo: Rp2.076,000.

– Gold Gallery Price24 2 gramos: Rp4.089,000

– Gold Gallery Price24 5 gramos: IDR 10.147,000

– Gold Gallery Price24 10 gramos: IDR 20.239,000

– Precio de oro de la galería 25 gramos: IDR 50,473,000

– Precio de la galería de oro de la galería24 50 gramos: RP. 100,864,000

– Precio de Gold Gallery24 100 gramos: RP201.628,000

– Precio de oro de la galería 250 gramos: RP503,820,000

– Precio de Gold Gallery24 500 gramos: Rp1.007.143,000

– Precio de la Galería Gold24 1,000 gramos: RP2,014,284,000.

Precios de Antam Gold:

– Precio de oro Antam 0.5 gramos: Rp1.137,0000

– Antam Gold Precio 1 Gramo: IDR 2,170,000

– Antam Gold Price 2 gramos: IDR 4,277,000

– Antam 3 gramos Precio de oro: IDR 6,389,000

– Precio de oro de Antam 5 gramos: IDR 10,614,000

– Antam Gold Price 10 gramos: IDR 21,170,000

– Precio de oro Antam 25 gramos: IDR 52,793,000

– Precio de oro Antam 50 gramos: IDR 105.503,000

– El premio dorado de Antam es de 100 gramos: Rp.210.925,000

– Antam Gold Price 250 gramos: RP527,036,000

– Antam 500 gramos Precio de oro: Rp1.053,853,000

– Precio de oro Antam 1,000 gramos: RP2,107,664,000.

