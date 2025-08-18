Verifique el precio del oro hoy

JAKARTA (Antara) – El precio del oro observado en la página oficial de Pegadaian Friends, el lunes (18/8) muestra el precio de tres productos de metales preciosos, fabricados por UBS, Gallery24 y Antam.
Gallery24 Gold ahora tiene un precio en RP1.881,000 por gramo, UBS Gold se vende por RP1.893,000 por gramo, mientras que Antam Gold es RP1.963.00 por gramo.
La siguiente es una lista completa de precios del oro para cada producto:
Precios de oro de UBS:
– UBS Gold Price 0.5 gramos: RP1.023,000
– UBS Gold Price 1 gramo: RP1.893,000
– UBS Gold Price 2 gramos: IDR 3,756,000
– UBS Gold Price 5 gramos: IDR 9,280,000
– UBS Gold Price 10 gramos: IDR 18,461,000
– UBS Gold Price 25 gramos: IDR 46,060,000
– UBS Gold Price 50 gramos: Rp91.930,000
– UBS Gold Price 100 gramos: Rp. 183,787,000
– UBS Gold Price 250 gramos: RP459.332,000
– UBS Gold Price 500 gramos: IDR 917,580,000
Galería de oro Price24:
– Precio de Gold Gallery24 0.5 gramos: IDR 987,000
– Precio de Gold Gallery24 1 gramo: Rp1.881,000.
– Precios de la galería de oro24 2 gramos: IDR 3,705,000
– Gallery Gold Price24 5 gramos: IDR 9,194,000
– Gold Gallery Price24 10 gramos: IDR 18,338,000
– Precio de oro de la galería 25 gramos: IDR 45,731,000
– Precio de Gold Gallery24 50 gramos: IDR 91,388,000
– Precio de Gold Gallery24 100 gramos: Rp. 182,686,000
– Precio de oro de la galería 250 gramos: RP456.488,000
– Precio de Gold Gallery24 500 gramos: IDR 912,526,000
– Precio de la Galería Gold24 1,000 gramos: RP1.825.052,000.
Precios de Antam Gold:
– Precio de oro Antam 0.5 gramos: RP1.033,000
– Antam Gold Price 1 gramo: RP1.963,000
– Antam Gold Price 2 gramos: IDR 3,863,000
– Antam 3 gramos Precio de oro: IDR 5,769,000
– Antam Gold Price 5 gramos: IDR 9,579,000
– Antam Gold Price 10 gramos: Rp. 19,101,000
– Antam Gold Price 25 gramos: IDR 47,623,000
– Antam Gold Price 50 gramos: IDR 95,164,000
– Precio de oro Antam 100 gramos: RP190.246,000
– Antam Gold Price 250 gramos: IDR 475,340,000
– Antam 500 gramos Precio de oro: IDR 950,462,000
– Precio de oro Antam 1,000 gramos: Rp1.900.881,000.