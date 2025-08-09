Verifique el precio del oro en el Pegadaian de hoy, Compact

JAKARTA (Antara) – El precio del oro observado en la página oficial de Pegadaian Friends, el sábado (9/8) muestra el precio de tres productos de metales preciosos, fabricados por UBS, Gallery24 y Antam, compacto.

Gallery Gallery24 subió RP8,000 de RP1.927,000 a RP1.935,000 por gramo, así como antiestas de oro, que también aumentó a Rp2.028,000 desde el inicio de Rp2.012,000 por gramo o salto RP16,000.

Mientras que UBS aumentó un poco a RP1.951,000 de los RP1.950,000 originales por gramo, un aumento en RP1,000.

La siguiente es una lista completa de precios del oro para cada producto:

Precios de oro de UBS:

– UBS Gold Price 0.5 gramos: RP1.055,000

– UBS Gold Price 1 gramo: RP1.951,000

– UBS Gold Price 2 gramos: IDR 3,872,000

– UBS Gold Price 5 gramos: IDR 9,568,000

– UBS Gold Price 10 gramos: Rp. 19,035,000

– UBS Gold Price 25 gramos: IDR 47,492,000

– UBS Gold Price 50 gramos: IDR 94,788,000

– UBS Gold Price 100 gramos: Rp. 189,501,000

– UBS Gold Price 250 gramos: Rp.473.613,000

– UBS Gold Price 500 gramos: IDR 946,110,000

‎

Galería de oro Price24:

– Precio de Gold Gallery24 0.5 gramos: Rp1.015,000

– Gold Gallery Price24 1 gramo: RP1.935,000

– Gold Gallery Price24 2 gramos: IDR 3,811,000

– Gallery Gold Price24 5 gramos: IDR 9,458,000

– Gold Gallery Price24 10 gramos: IDR 18,866,000

– Gallery Gold Precio 25 gramos: IDR 47,048,000

– Precio de la galería de oro de la galería24 50 gramos: IDR 94.021,000

– Gold Gallery Price24 100 gramos: Rp. 187,948,000

– Precio de oro de la galería 250 gramos: Rp.469,636,000

– Gold Gallery Price24 500 gramos: RP938.808,000

– Precio de la Galería Gold24 1,000 gramos: Rp1.877.616,000.

‎

Precios de Antam Gold:

– Precio de oro Antam 0.5 gramos: RP1.067,000

– Antam Gold Price 1 Gramo: Rp2.028,000

– Antam Gold Price 2 gramos: IDR 3,994,000

– Antam 3 gramos Precio de oro: IDR 5,964,000

– Antam Gold Price 5 gramos: IDR 9,905,000

– Precio de oro Antam 10 gramos: IDR 19,753,000

– Antam Gold Price 25 gramos: IDR 49,253,000

– Precio de oro Antam 50 gramos: IDR 98,424,000

– Precio de oro Antam 100 gramos: Rp. 196,766,000

– Precio de oro Antam 250 gramos: Rp.491.641,000

– Antam 500 gramos Precio de oro: IDR 983.064,000

– Antam Gold Price 1,000 gramos: Rp1.966.086,000.