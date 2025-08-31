Verifique el precio del oro durante la demostración

JAKARTA (Antara) – El precio del oro anotado en la página oficial de Pegadaian Friends, el domingo (8/31) muestra el precio de tres productos de metales preciosos, fabricados por UBS, Gallery24 y Antam, que se recaudan de manera compacto tres días seguidos.

Gallery24 Gold aumentó nuevamente a Rp1.967,000 de RP1.948,000 por gramo, así como antiestráneos, que también aumentó a RP2.060,000 de RP2.043,000 por gramo.

Mientras que UBS Gold aumentó a RP1.987,000, que originalmente estaba en el precio de un precio de RP1,965,000 por gramo.

La siguiente es una lista completa de precios del oro para cada producto:

Precios de oro de UBS:

– UBS Gold Price 0.5 gramos: Rp1.075,000

– UBS Gold Price 1 gramo: RP1.987,000

– UBS Gold Price 2 gramos: IDR 3,943,000

– UBS Gold Price 5 gramos: IDR 9,741,000

– UBS Gold Price 10 gramos: IDR 19,378,000

– UBS Gold Price 25 gramos: IDR 48,350,000

– UBS Gold Price 50 gramos: IDR 96,499,000

– UBS Gold Price 100 gramos: RP192.922,000

– UBS Gold Price 250 gramos: Rp.482,160,000

– UBS Gold Price 500 gramos: RP963,186,000

Galería de oro Price24:

– Precio de Gold Gallery24 0.5 gramos: Rp1.033,000

– Precio de Gold Gallery24 1 gramo: Rp1.967,000.

– Gold Gallery Price24 2 gramos: IDR 3,876,000

– Gold Gallery Price24 5 gramos: IDR 9,617,000

– Gold Gallery Price24 10 gramos: Rp.19,182,000

– Gallery Gold Precio 25 gramos: IDR 47,838,000

– Precio de Gold Gallery24 50 gramos: IDR 95,600,000

– Precio de Gold Gallery24 100 gramos: RP191.105,000

– Precio de oro de la galería 250 gramos: Rp.477.524,000

– Precio de Gold Gallery24 500 gramos: IDR 954,578,000

– Precio de la Galería Gold24 1,000 gramos: Rp1.909,155,000.

Precios de Antam Gold:

– Precio de oro Antam 0.5 gramos: RP1.082,000

– Antam Gold Precio 1 Gramo: IDR 2,060,000

– Antam Gold Price 2 gramos: IDR 4,056,000

– Antam 3 gramos Precio de oro: IDR 6,058,000

– Antam Gold Price 5 gramos: IDR 10,062,000

– Antam Gold Price 10 gramos: IDR 20,067,000

– Precio de oro Antam 25 gramos: IDR 50,037,000

– Antam Gold Price 50 gramos: IDR 99,991,000

– Precio de oro Antam 100 gramos: Rp. 199,901,000

– Antam Gold Price 250 gramos: Rp.499.476,000

– Antam 500 gramos Precio de oro: IDR 998,733,000

– Precio de oro Antam 1,000 gramos: Rp1.997.424,000.

