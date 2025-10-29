Veinte aldeas del distrito de Sayung Demak han sido objeto de la creación de posbankum.

Demak (ANTARA) – Para acelerar el establecimiento de puestos de asistencia jurídica en la aldea/Kelurahan (Posbankum), la Oficina Regional de Java Central (Kanwil) del Ministerio de Derecho (Kemenkum) llevó a cabo actividades de recogida de balón en el distrito de Sayung, regencia de Demak el martes (28/10).

Recoger el balón está dirigido a los pueblos que aún no han formado completamente Posbankum, con un total de 20 pueblos en la zona.

Este paso es una expresión concreta de los esfuerzos de la Oficina Regional de Java Central del Ministerio de Derecho y Justicia para ampliar el alcance de los servicios de asistencia jurídica a la comunidad, especialmente para los grupos desfavorecidos.

En la oficina del distrito de Sayung, a la actividad asistieron el equipo de extensión legal, el jefe del distrito de Sayung y funcionarios del subdistrito, así como los jefes de aldea. La actividad consistió en la recolección de datos y coordinación técnica para el establecimiento del Posbankum en campo.

Lily Mufidah, asesora jurídica experta intermedia, reveló que esta actividad es un paso proactivo de la Oficina Regional de Java Central del Ministerio de Derecho y Justicia para garantizar que todas las aldeas y subdistritos de Demak Regency puedan tener inmediatamente un Posbankum como medio de asistencia jurídica para la comunidad.

«Estamos adoptando este enfoque para que la formación de Posbankum pueda ser más rápida y más equitativa. Queremos garantizar que todas las comunidades, especialmente en las aldeas, tengan acceso fácil y gratuito a la ley», afirmó Lily.

Añadió que la creación de Posbankum no se trata sólo de cumplir objetivos administrativos, sino también de un esfuerzo por crear una conciencia jurídica sostenible en la sociedad.

Se espera que la presencia de Posbankum facilite al público la obtención de información, consultas y asistencia jurídica de forma rápida y precisa.

Además, la sinergia entre los gobiernos locales, las instituciones de asistencia jurídica y la comunidad es crucial para fortalecer la conciencia jurídica a nivel de aldea y crear un entorno más consciente y respetuoso de la ley.

Este paso también reafirma el compromiso de la Oficina Regional de Java Central del Ministerio de Derecho y Justicia de lograr una justicia justa para todos los niveles de la sociedad mediante el acceso a una asistencia jurídica inclusiva y socialmente justa.