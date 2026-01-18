Varios viajes en tren fueron cancelados debido a las inundaciones en Pekalongan

Semarang, Java Central (ANTARA) – El viaje de algunos trenes en la ruta norte de Java Central ha sido cancelado después de que las inundaciones afectaran nuevamente la línea ferroviaria entre la estación Pekalongan y la estación Sragi, en el área de Pekalongan, el domingo.

El gerente de relaciones públicas de PT KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif en Semarang dijo el domingo que la lluvia que cayó en el área de Pekalongan provocó que el nivel del agua volviera a subir desde el sábado por la noche (17/1/2026).

Dijo que la altura del agua estancada alcanzó de 4 a 5 pulgadas por encima de la cabecera del riel.

“La ruta vuelve a estar inundada, aunque el nivel del agua va bajando paulatinamente”, afirmó.

Varios trenes salen de varias estaciones en el área de Semarang Daop, incluido el tren Kaligung, el tren Kamandaka, el tren Argo Sindoro, el tren Argo Muria, el tren premium Tawangjaya, el tren expreso Ambarawa y el tren Tegal Bahari.

Además de cancelar varios viajes, continuó, PT KAI también introdujo un patrón de desvío para varios trenes.

Los trenes que tienen que desviarse por la ruta sur incluyen el KA Argo Bromo Anggrek. Tren Sembrani, Tren Jayabaya y Tren Pandalungan.

Dijo que las cancelaciones de viajes y los patrones de desvío eran la principal prioridad para la seguridad de los viajes en tren.

PT KAI, continuó, continúa trabajando con varias partes interesadas para monitorear la evolución de las condiciones de campo.

Dijo que según los resultados del monitoreo, el agua de la inundación no causó ningún daño a la estructura ferroviaria.

Anteriormente, las inundaciones habían inundado la línea ferroviaria entre la estación Pekalongan y la estación Sragi desde la madrugada del sábado (17/1/2026).

La ruta volvió a la normalidad el sábado por la tarde cuando el agua bajó.

Sin embargo, la lluvia que volvió a azotar la zona de Pekalongan desde el sábado por la noche provocó que la línea ferroviaria de este tramo se inundara nuevamente el domingo.