Varios líderes mundiales elogian el discurso de Pabowo en las Naciones Unidas

NUEVA YORK (Antara) – El discurso del presidente indonesio Prabowo Subianto durante la sesión de debate general de la Junta General de la ONU recibió elogios de varios líderes estatales como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

El ministro de Relaciones Exteriores, Sugión, en la sesión de dirección de los medios en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, dijo que los elogios se entregaron directamente a Prabowo y a través de mensajes electrónicos a él.

«Anteriormente después de haber pronunciado un discurso, recibí muchos informes electrónicos de diferentes líderes estatales o mediante el Ministro de Asuntos Exteriores de otros países que elogiaron el discurso del presidente», dijo el ministro de Relaciones Exteriores Sugión.

El Ministro de Asuntos Exteriores dijo que se consideró que el contenido del discurso del presidente Pabowo creó la atmósfera, especialmente con respecto a las Naciones Unidas que habían estado presentes durante 80 años.

Además de Trump y Erdogan, el Ministro de Asuntos Exteriores señaló que la alabanza fue entregada directamente por el presidente de Perú, Dina Ercilia Boluarte Zegararra, y el rey del rey Jordania Abdullah II Bin Al Hussein, que también pronunció un discurso durante la sesión de la sesión.