Varios líderes de DPR serán retirados

JAKARTA (Antara) – El presidente de Indonesia, Pabowo Subianto, dijo que el liderazgo del parlamento indonesio planea retirar una serie de medidas políticas, incluida la cantidad de compensación para los miembros del parlamento y las visitas de trabajo en el extranjero.

«Los líderes del DPR dijeron que retirarían varias medidas de política de DPR RI, incluido el monto de la compensación para los miembros del DPR y también una moratoria para las visitas de trabajo en el extranjero», dijo el presidente Prabowo en un comunicado de prensa en el Palacio de Merdeka, Jakarta, el domingo.

Pabowo explicó que la medida era parte de la reacción a las ambiciones de las personas que se desarrollaron en los últimos días.

El Jefe de Estado agregó que el presidente del partido político también tomó una posición sólida contra sus respectivos miembros del DPR que se consideran incorrectos al entregar declaraciones al público.

«El paso decisivo del presidente del partido político fue que cada uno fue retirado de su membresía del Parlamento Indonesio», dijo.

El presidente Pabowo enfatizó que los miembros del DPR siempre deben ser sensibles a los intereses de la gente.

«Los líderes del DPR también han hablado y el presidente general del partido también ha transmitido al presidente de sus respectivas facciones de que los miembros del DPR siempre deben ser sensibles y siempre a los intereses de la gente», dijo Prabowo.