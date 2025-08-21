Varios dígitos y agencias ganan los premios Soloraya Property Awards

SOLO (Antara) – Varias figuras y agencias gubernamentales y privadas ganaron un premio en los Premios de Propiedad Soloraya iniciados por cuatro desarrolladores de viviendas de REI, Apernas, Apersi e HIMPERRA.

Personal especial de Vice -Minister de ATR/BPN Dr. Budi Suryanto, SH, MH, durante el evento en Alana Hotel Solo, Central Java, evaluó este premio como un paso positivo. Hizo hincapié en la importancia de una buena comunicación entre burocratos y desarrolladores para promover la burocracia, especialmente en términos de servicios públicos.

«Los servicios públicos no son negociables. Los servicios rápidos y eficientes pueden aumentar las inversiones y lanzar todos los asuntos», dijo.

El Dr. Budi también mencionó el programa de aceleración de servicio en BPN de acuerdo con la dirección del nuevo presidente y ministro de ATR/BPN. Hizo hincapié en que no había más burocracia que fuera difícil para las licencias.

«Es hora de que nos abramos. Mapas en su área, mapas en su pueblo, esto ya está certificado, esto no es así. Nunca emita cartas certificadas», dijo.

El jefe del comité Soloraya Commissariaat DPD Bambang Ariyanto dijo que el evento estaba dirigido a la bienvenida Soloraya -Aagglomeratie y la motivación de las partes interesadas para ser más innovador. Según él, este premio también es parte de un intento de apoyar a los programas gubernamentales para realizar el movimiento de 3 millones de casas del presidente de ASTA CITA, Pabowo.

Este evento incluyó dos académicos de la Universidad de Muhammadiyah Surakarta (UMS) y el Instituto de Tecnología de Ciencia y Negocios de AAS (ITB AAS) para realizar una investigación y evaluación objetivas.

Director de posgrado de UMS Prof. DR. Farid Wajdi, quien dirigió el equipo de investigación, dijo que la evaluación se llevó a cabo sobre la base de las ocho dimensiones más importantes, que se basa en la teoría del buen gobierno del Banco Mundial.

Las dimensiones incluyen participación, justicia, desempeño, transparencia, legitimidad, responsabilidad, dirección de política y capacidad.

Esta encuesta incluyó a 116 constructores residenciales en Soloraya, quien es la mayoría que se ocupa de las casas subsidiadas. El profesor Farid enfatizó que este tipo de apreciación es importante para construir una cultura de calidad sostenible.

Ecosistema de bienes raíces y desafíos del mercado

El presidente de Rei Joko Suranto enfatizó el ecosistema inmobiliario con siete ministerios. Espera que la existencia del Ministerio de Vivienda y Asentamientos pueda ser un registrante de permiso que se distribuya.

Según él, el crecimiento de los bienes raíces puede tener un gran impacto en la economía nacional, crear empleos y fomentar los ingresos regionales.

El presidente de los DPD apersnas Soloraya y Salatiga Budiyono dijeron que la cooperación de las cuatro asociaciones era un ejemplo de unidad entre las organizaciones profesionales.

«Si nos unimos, somos más fuertes para transmitir nuestros objetivos al construir viviendas», dijo.

Los representantes de Rei Anthony dijeron que los desafíos actuales del mercado, en los que muchos clientes potenciales se enfrentan a problemas de control de BI debido a los préstamos en línea y el pago Slater.

«Los desarrolladores innovadores e inteligentes para crear mercados son quién sobrevivirá», dijo.

El jefe de la Oficina del Área de Vivienda y Liquidación de la Provincia Central de Java (Disperkim) Boyo Dharmawan dijo que la vivienda es una necesidad principal para cada ciudadano.

Según él, el evento no fue solo una ceremonia, sino también una motivación para realizar los ideales de la nación al cumplir con las necesidades básicas de la vivienda.

«De acuerdo con la Ley No. 1 de 2011 de que todos tienen derecho a servicios de vivienda básicos y tienen el derecho de obtener servicios ambientales saludables y seguros. A través de este evento no solo respondemos como un precio ceremonial, sino que somos una motivación para realizar los ideales de la nación para ofrecer servicios básicos en el sector de la vivienda», dijo.