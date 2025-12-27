Varias zonas de Grobogan Regency quedaron inundadas

Grobogan (ANTARA) – Grobogan Regency, Java Central, se vio afectada por inundaciones en varias áreas, inundando áreas residenciales, vías de acceso y varias instalaciones públicas después de que cayeran fuertes lluvias.

«Por ejemplo, en el distrito de Pulokulon, se produjeron inundaciones en la aldea de Pojok, que cubrieron las aldeas de Gade, Nambuhan y Jungkal. Los accesos por carretera y las casas de varios residentes con una altura de unos 30 a 60 centímetros fueron inundadas por el agua. Las inundaciones en la zona ahora han disminuido», dijo el sábado Muhaimin, operador de Grobogan BPBD Pusdalop.

Mientras tanto, las inundaciones en el distrito de Toroh han inundado la principal carretera de acceso Purwodadi-Solo en la zona de Mojolegi, alterando el flujo del tráfico.

Aparte de esto, las inundaciones también afectaron a la aldea de Katong, con inundaciones de hasta 20 a 25 centímetros en la entrada de la carretera Katong-Sedadi, especialmente en el puente Katong.

«Al menos 100 jefes de familia (KK) se vieron afectados por las inundaciones en las aldeas de Jetis, Ngagrok, Kembangan y Katong», dijo.

Además, la inundación también inundó las casas de los residentes y las carreteras de la aldea con una altura de 20 a 50 centímetros y sumergió SD Negeri 2 Katong. Actualmente, las condiciones de inundación han disminuido en el distrito de Toroh.

En el distrito de Purwodadi, las inundaciones inundaron varias carreteras y zonas residenciales de la aldea de Purwodadi, incluidas Jalan R. Suprapto, Jalan Kartini, Jalan Arjuna, Purwodadi Square, Perum RSS, Jalan Untungsuropati/Plendungan, la zona de Cebok y el complejo residencial Permata Hijau Kalongan. El nivel del agua es de unos 20 a 30 centímetros, mientras que en el complejo de viviendas Permata Hijau Kalongan es de unos 50 centímetros.

«Todas las inundaciones en la zona ya han disminuido», añadió.

Además, también se produjeron inundaciones en la aldea de Candisari, distrito de Purwodadi, justo en Jalan Danyang-Pengkol, al este del puente Serang Candisari, con un nivel de agua de unos 40 centímetros. Desde entonces, las condiciones en este lugar se han deteriorado.

«No ha habido informes de víctimas como resultado de este incidente. Se recomienda a los residentes que permanezcan alerta ante la posibilidad de inundaciones posteriores, ya que todavía existe la posibilidad de que se produzcan condiciones climáticas extremas», añadió.