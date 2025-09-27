Vacunación del gobierno provincial de Java Central PMK millones de ganado

TEMANGGUNG (Antara) – El Gobierno de la Provincia Central – Java ha realizado una vacunación de la enfermedad de las uñas y la boca (PMK) a un mínimo de un millón de ganado en su área en 2025 para estimular la producción de carne.

Jefe de la Oficina de Ganadería y Salud de Animales (Disnakeswan) Java Central Supriyanto en Temanggung dijo el sábado que la vacunación se realizaría para ganado, cabras y ovejas. El objetivo es estimular la producción de ganado, después de haber sido atacado por el brote de PMK unos años antes.

«PMK ha suprimido la producción para regresar, necesita energía extraordinaria», dijo en la conmemoración del Mes de la Ganadería y la Salud de los Animales de Bhakti en la Provincia Central de Java, en el Centro Agro de Soropadán, Regencia Temanggug, el sábado.

El esfuerzo de vacunación fue realizado por al menos 3.000 oficiales, apoyado por el Ministerio de Agricultura (Ministerio de Agricultura). La vacunación se divide en dos fases en 2025. Hasta septiembre de 2025, el número de ganado vacunado por PMK fue de 284,867 colas

Dijo que, además de la vacunación, mantener la salud de los animales fue un paso importante en un intento de apoyar el objetivo de la auto -colección de alimentos del sector del ganado.

Además de la salud de los animales, dijo, Broederijtechnology también es importante para apoyar la producción de ganado de calidad. Hasta ahora, el gobierno provincial central de Java ha tenido una sala de inseminación artificial (babero). Allí habrá un lugar para almacenar semillas (esperma) del principal hombre superior.

«A partir de ahí, se usa para inyectar ganado femenino para quedar embarazada. Esta tecnología de reproducción está fuera del proceso de apareamiento natural», dijo.

Dio un ejemplo, varios excelentes agricultores incluyen cabras karizantes de Purworejo Regency, Batur -SteeP de Banjarnegara Regency y otros.

El Secretario Regional de la Provincia de Midden -Java Sumarno dijo, en un intento por aumentar la productividad de los agricultores, este sector debe enseñarse a la generación más joven.

«Queremos ser autosuficientes en alimentos, especialmente Java central como una retención nacional de alimentos. Además de la agricultura, la agricultura del ganado también debe seguirse más porque para apoyar las necesidades de proteínas», dijo.

Basado en los datos del Departamento de cría de animales y Salud Animal (Disnakeswan) Java central, datos sobre la población del ganado en Java central, incluido el ganado ganado, no menos de 1.368,913 colas (11.21 por ciento del total total), Devilvee, no menos de 8,359.49. El total nacional), ovejas, no menos de 1,262,120 colas (17.95 por ciento del total nacional) 23,988,695 colas (16.63 por ciento del total total).

La producción de ganado en Java central contribuye enormemente a la entrega de proteínas animales nacionales. La producción de la carne central de Java en 2024 fue de 930 mil toneladas (18.83 por ciento del total total), la producción de leche de 76 mil toneladas (9.4 por ciento del total nacional) y la producción de huevos de 902 mil toneladas (13.1 por ciento del total total).