UT Purwokerto para desarrollar un ecosistema digital para el aprendizaje

Banyumas (Antara) – Universidad Abierta (UT) Purwokerto, Java central, continúa fortaleciendo el papel de las universidades estatales que presentan educación superior abierta y de larga distancia, a través del desarrollo de un ecosistema digital flexible y asequible para la comunidad.

«Todos pueden estudiar en el UT porque la entrada está abierta, el aprendizaje es flexible, se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar sin espacio y tiempo limitados», dijo el director de UT Purwokerto Prasetyarti Utami, en Baturraden, Banyumas Regency, sábado, sábado, sábado, sábado, sábado

Según él, UT se convirtió en la primera institución terciaria en Indonesia que podría tener una educación a gran distancia, que todavía se está desarrollando de acuerdo con el progreso tecnológico, incluida la aplicación Ecosistema de aprendizaje digital O ecosistema para el aprendizaje digital.

«Este ecosistema digital hace que todos los servicios de aprendizaje se integren en UT en línea, que van desde el registro, el material de la conferencia hasta los exámenes. De esta manera, los estudiantes pueden aprender de forma independiente y aún tener una calidad académica garantizada», dijo.

En este momento, dijo, los estudiantes activos de UT fueron registrados más de 700 mil personas repartidas por Indonesia, con aproximadamente 35 mil de ellos asistiendo activamente conferencias en UT Purwokerto. Incluso UT también atiende a más de 6,000 estudiantes que están en el extranjero y se extienden en 50 países.

«Alhamdulillah, UT puede administrar una gran cantidad de estudiantes. No solo en el extranjero, también en el extranjero, y todo se puede servir a través de un sistema digital», dijo Prasetyarti.

Dijo además que la calidad del aprendizaje de UT recibió revisiones de instituciones internacionales, como la Asociación Asiática de Universidad Abierta (AAOU) y otras instituciones abiertas para seguros de calidad para educación abierta.

«Significa que la calidad del aprendizaje en UT siempre se verifica estrictamente. Por lo tanto, los estudiantes no tienen que dudar con su calidad», dijo Prasetyarti.

Además, los costos de la educación son más asequibles. Con un primer reembolso de aproximadamente RP. 500 mil, la comunidad puede registrarse para la universidad y luego continuar con el pago de acuerdo con el paquete de semestre seleccionado.

«Este calendario de financiación flexible abre oportunidades para la comunidad en general, incluidos aquellos que trabajan mientras estudian o personas con discapacidades para continuar su educación superior», dijo.

Además, dijo, colaboró ​​activamente con varias universidades, agencias y comunidades para expandir las redes y fortalecer las contribuciones en la mejora de la calidad de los recursos humanos (recursos humanos).

«Hasta ahora, en casi todas las provincias, la Oficina de Servicios de UT está lista para guiar a los estudiantes, también en Purwokerto, quien continúa expandiendo los servicios académicos y no académicos», dijo Prasetyarti.