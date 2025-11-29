Usar la tecnología de las redes sociales y eventos basados ​​en la cultura para alentar a las aldeas a avanzar en las aulas.

Grobogan (ANTARA) – La vicepresidenta de la Comisión VII de la RPD, Evita Nursanty, enfatizó la importancia de utilizar la tecnología para promover el potencial de las aldeas turísticas, alentando a las personas a aprovechar al máximo las redes sociales para presentar la belleza de la naturaleza y los geoparques de las aldeas.

«El progreso tecnológico es algo que no se puede evitar. Aquellos que no pueden beneficiarse del progreso tecnológico se quedan atrás», dijo durante la Socialización del Ministerio de Turismo: Organización de eventos basados ​​en la sabiduría local en la aldea de Jatiharjo, distrito de Pulokulon, Regencia de Grobogan, el sábado (29/11).

Cree que la promoción a través de las redes sociales es mucho más fácil y económica que distribuir folletos físicamente. Simplemente creando contenido interesante, un destino puede volverse viral y llegar a ser ampliamente conocido.

Evita también agradeció el apoyo del gobierno regional a través del Servicio de Juventud y Deportes (Dispora), que prevé brindar capacitación en creación de contenidos a jóvenes del pueblo.

Espera que la generación más joven pueda participar en la promoción de diversas atracciones turísticas y eventos regulares en el pueblo de Jati Harjo.

Mientras tanto, Dedi Ahmad Kurnia, adjunto adjunto de marketing turístico internacional del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, enfatizó la importancia de la integración entre el potencial natural, cultural y de eventos para mejorar el atractivo turístico.

Explicó que la organización de eventos puede brindar más experiencias a los turistas e impulsar la economía de la comunidad.

Dedi dijo que sin eventos, los turistas podrían simplemente detenerse por un tiempo. Sin embargo, con una variedad de actividades culturales y atracciones locales, los turistas tendrán una razón para quedarse más tiempo.

«Esta condición aumentará directamente los ingresos de las mipymes y animará los destinos, incluidos los cafés locales. Además, los eventos también desempeñan un papel en la preservación de la naturaleza y la cultura. Los eventos deben cuidar la naturaleza, estudiar y mostrar la cultura», dijo.

Añadió que los turistas, tanto locales como extranjeros, están muy interesados ​​en la rica cultura auténtica del pueblo.

Dedi reiteró el mensaje de que las promociones ahora deben utilizar medios digitales. Dijo que casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente, por lo que las promociones a través del estado de WhatsApp, las historias de Instagram y las cargas diarias pueden generar rumores positivos.

«Cuanto mayor es el ruido, los algoritmos funcionan y más personas quedan expuestas», dijo.

