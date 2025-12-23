UPZ Baznas Semen Gresik distribuye becas a estudiantes desfavorecidos

Rembang (ANTARA) – La Unidad de Recolección de Zakat (UPZ) de PT Semen Gresik Baznas distribuyó zakat en forma de becas para personas desfavorecidas a 12 estudiantes de Rembang y Blora Regencies en la fábrica Omah SG Rembang, el viernes (19/12).

Este programa forma parte del compromiso de la empresa de apoyar un mejor acceso a la educación de las generaciones más jóvenes de familias desfavorecidas para que puedan continuar su educación hasta el nivel terciario.

Yuli Astoro, presidente de UPZ Baznas PT Semen Gresik, dijo que esta subvención fue el resultado de la recaudación del zakat de los empleados de PT Semen Gresik que habitualmente reservaban parte de sus ingresos. Luego, los fondos del zakat se gestionan y distribuyen a través de programas sociales que brindan beneficios directos a la comunidad.

«La esperanza es que el zakat distribuido pueda ser realmente útil y aumentar el entusiasmo de los estudiantes por estudiar más para poder alcanzar sus sueños y convertirse en una generación orgullosa», dijo Yuli Astoro.

Y añadió: UPZ Baznas PT Semen Gresik se compromete a seguir gestionando el zakat de forma transparente y responsable, canalizándolo hacia programas que tengan un impacto real, especialmente en los ámbitos educativo, social y humanitario.

Uno de los becarios, Suci Kusumaningsih, estudiante del distrito de Sulang, Rembang Regency, expresó su gratitud por la atención y preocupación de PT Semen Gresik a través de UPZ Baznas. Según él, la beca le proporcionó grandes beneficios para continuar sus estudios.

«Con suerte, esta subvención de UPZ Baznas será una bendición y una buena acción para todos los partidos del PT Semen Gresik que distribuyeron su zakat. Intentaremos utilizar esta ayuda de la mejor manera posible», concluyó.