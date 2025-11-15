Upitra Surakarta abre un nuevo edificio listo para formar graduados con carácter

Solo (ANTARA) – La Universidad Pignatelli Triputra (Upitra) Surakarta ha inaugurado un nuevo edificio para conferencias y está lista para producir graduados con carácter.

El presidente y director de PT Persada Capital Investama, Arini Saraswati Subianto, dijo el sábado al margen de la inauguración del nuevo edificio en Solo, Java Central, que la mayor inversión del Grupo Triputra es en recursos humanos.

Según él, la educación debe formar tanto la inteligencia como el carácter y la integridad, para que los graduados no se vean fácilmente tentados a cometer fraude.

Por ello, espera que el profesorado de Upitra pueda formar a los estudiantes según las necesidades del negocio, pero también con carácter.

«Creemos que la educación es la razón por la que invertimos en Indonesia. También damos prioridad a la educación y la formación del personal docente. Esperamos que puedan producir graduados que tengan las capacidades que la sociedad necesita, al mismo tiempo que tengan carácter e integridad», dijo.

Mientras tanto, Tjandra Karya Hermanto, directora ejecutiva de Triputra Group, explicó que la colaboración de Triputra con Upitra se llevó a cabo para fortalecer la educación basada en el carácter. Dijo que Triputra resume cuatro valores clave, a saber, integridad y ética, excelencia, compasión y humildad, que ahora se han convertido en el ADN de la educación en Upitra.

Para mejorar la calidad de la educación, el partido también se compromete a incorporar directores ejecutivos de diversas unidades de negocio, incluidas las industrias agrícola, logística, sanitaria y automovilística.

«La esperanza es que estos directores ejecutivos puedan brindar a los estudiantes experiencia directa en la industria», dijo.

Al acercar los mundos de la educación y la industria, es optimista en cuanto a que los graduados de Upitra estarán mejor preparados para los desafíos profesionales.

«En Upitra, estamos integrando el ADN de Triputra, es decir, integridad y ética, excelencia, compasión y humildad. Estamos tratando de acercar la educación a la industria para que en este campus los directores ejecutivos del Grupo Triputra den conferencias a los estudiantes. Creemos que una buena educación de la familia, el campus y la industria es la clave para tener éxito en la producción de graduados», dijo.

La rectora de Upitra, Dra. Francisca Ninik Yudianti, M.Acc., QIA., CSRA., dijo que el campus no solo busca la excelencia académica sino que también desarrolla el carácter de los estudiantes a través de los cuatro pilares de Triputra.

Espera que las instalaciones en forma de un nuevo edificio fortalezcan el proceso académico, especialmente mediante la implementación del plan de estudios 3 más 1, que consiste en tres años de estudio en el campus y un año fuera del campus a través de programas de desarrollo comunitario y pasantías.

«Estamos seguros de que este nuevo edificio fortalecerá a los académicos. Además, tenemos fuertes relaciones con la industria. Este año hemos realizado prácticas en varias industrias, tanto Triputra Group como Persada Capital Investama u otras industrias en Solo y sus alrededores», dijo.

Con la presencia del nuevo edificio y el fuerte apoyo del mundo industrial, dijo, Upitra enfatizó su compromiso de convertirse en una universidad que produzca graduados con carácter, integridad y listos para competir en el mundo laboral.