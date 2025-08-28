Unud a enviar recomendaciones para las sanciones para los asuntos del profesor al Ministerio del Ministerio de MiktISainek

Purwokerto (Antara) -Jenderal Sudirman University (Unsud) Purwokerto envió recomendaciones para sanciones académicas y no académicas al Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología (Kemdiktisaintek) después de que el equipo de investigación había completado una investigación de presuntas violaciones disciplinarias.

Canciller Adjunto de Finanzas y General/Personal Unoel Prof. DR. Puji Prayitno en Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java, dijo el jueves que la investigación se completó de acuerdo con los procedimientos, y las recomendaciones de las sanciones proporcionadas se habían convertido en el dominio del Ministerio de Educación.

«Hemos completado una investigación de este caso y el equipo de investigación ha recomendado imponer sanciones o castigos disciplinarios, hay sanciones académicas o no académicas. En detalle no podemos proporcionar información porque se ha convertido en un dominio del ministerio», dijo.

Dijo que el equipo de investigación se formó sobre la base del decreto número 4053/un23/kp.06.07/2025 del rector y había realizado sus deberes sobre la base de los principios de profesionalismo, objetividad y protección de las víctimas.

En este caso, dijo, el equipo de investigación estaba formado por siete miembros del no recector, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas (FISIP), el Senado Universitario y otros funcionarios en el entorno universitario.

Según él, el equipo de investigación trabaja dando prioridad al principio de sospecha de inocencia, objetivo y mantenimiento de la ética académica.

«Estamos investigando los informados, testigos, explorando expertos y psicólogos, así como otros documentos de apoyo», dijo, quien también es el jefe del equipo de investigación.

Según él, el Presidente del Centro de Desacuadaciones para la Prevención y el Tratamiento de la Violencia Sexual (PPK) también llamó, investigado y profundizado al referirse a las Actas de Investigación (BAP).

De la investigación y la profundización, dijo, el equipo de investigación eventualmente podría sacar conclusiones y recomendar las sanciones.

«Este paso no es solo dar un efecto disuasorio, sino también mantener la integridad académica y proteger a los estudiantes», enfatizó.

Además de las sanciones contra el maestro involucrado, dijo, el equipo de investigación también dio una serie de recomendaciones adicionales, incluido el fortalecimiento de la política para prevenir la violencia sexual.

Según él, el equipo también dio recomendaciones al Decano de FISIP para ayudar al periodista, de modo que su éxito académico estaba garantizado, así como el alivio propuesto de una sola tarifa de matrícula (UKT).

También enfatizó que Unoel se esforzó por fortalecer el sistema de prevención, de modo que no se repitieron casos similares.

«Unoeling no tolerará todas las formas de violaciones de la ética y la disciplina. Queremos asegurar que el campus siga siendo un espacio seguro y prometedor para todo La ciudad de la académica«Dijo el profesor fuerte.

Anteriormente, la Junta Ejecutiva Estudiantil (BEM) de la Universidad Jenderal Soedirman (Under Soed) Purwokerto insistió en que no tuvo una investigación a fondo de supuestos casos de violencia sexual que supuestamente se refería a un profesor contra los estudiantes en el entorno del campus.

«En el campus insistimos en procesar este presunto acoso sexual de manera justa, transparente y para las víctimas. También apoyamos el trabajo de la Fuerza de Tarea de Renovados de PPK», dijo el presidente Muhammad Hafidz Baihaqi en Purwokerto, jueves (24/7).