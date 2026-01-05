Untidar liberó a 476 estudiantes del KKN en siete distritos y ciudades

Magelang (ANTARA) – El Instituto de Investigación y Servicio Comunitario (LPPM Untidar) de la Universidad de Tidar ha liberado a 476 estudiantes de Real Work Lecture (KKN) para el período enero-febrero de 2026 en siete distritos/ciudades.

El director de LPPM Untidar, Eny Boedi Orbawati en Magelang, dijo el lunes que hasta 476 estudiantes de cinco facultades participaron en el programa KKN este período.

Estos estudiantes provinieron de la Facultad de Economía (363 estudiantes), Facultad de Ingeniería (72 estudiantes), Facultad de Ciencias Sociales y Políticas (39 estudiantes), Facultad de Formación Docente y Educación (1 estudiante) y Facultad de Agronomía (1 estudiante).

Dijo que la implementación de Untidar KKN para este período se distribuyó en 19 subdistritos y 43 aldeas/subdistritos, incluidos Magelang Regency (10 subdistritos, 26 aldeas), Temanggung Regency (2 subdistritos, 5 aldeas), Wonosobo Regency (1 subdistrito, 4 aldeas), Bantul Regency (1 subdistrito, 1 aldea), Kebumen. Regency (1 subdistrito, 2 aldeas), Purworejo Regency (1 subdistrito, 2 aldeas), así como la ciudad de Magelang (3 subdistritos, 3 subdistritos).

Dio tres mensajes importantes para los participantes de KKN. El primero es defender la ética.

«Los participantes de KKN, como embajadores de Untidar, deben mantener una buena ética en las relaciones, las redes sociales y la conducta», dijo.

En segundo lugar, dijo, implementó bien el programa KKN, y en tercer lugar, continuó manteniendo la salud y la seguridad a pesar de que estaba cubierto por el seguro.

Dijo que durante este período, los estudiantes serán guiados por 30 Supervisores de Campo (DPL) durante la implementación de KKN.

Llamó a los estudiantes a consultar siempre con DPL al realizar actividades. Los estudiantes pueden consultar temas tanto académicos como no académicos en DPL.

