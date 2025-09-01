Unsweed Purwokerto que refuerza los ecosistemas halal a través de la innovación y la capacitación

PURWOKERTO (Antara) – Jenderal Sudirman University (Unsoel) Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java, continúa fortaleciendo el ecosistema halal en Indonesia mediante el desarrollo de diversas innovaciones y programas de capacitación sostenible.

«Rutinariamente tenemos un proceso de producto halal (P3H) que acompaña a la capacitación para imprimir medios acompañantes competentes», dijo el Centro Halal Under Profy Arsil después de asistir al cierre del Semarak del Banyumas 2025 ex -Resíncle en el Centro Deportivo Satria, Purwokerto.

Según él, la capacitación es importante para aumentar la cantidad y la calidad de los compañeros de productos halal que pueden ayudar a los actores comerciales, así como a la colaboración positiva para aumentar el número de productos certificados Halal.

Hasta ahora, el halalcentrum del nacimiento no deseado de alrededor de 600 personas P3H que se extendió por diferentes regiones de Indonesia.

En el caso de la residencia ex -Banyumas 2025, dos personas P3H nacidas por el rendimiento único del Centro Halal lo hicieron en la competencia de la Oficina Representativa de Indonesia Bank (KPW BI) Purwokerto.

«Consisten en la Sra. Chatrin Anugrahanti STP como el mejor P3H y el Sr. Surasno como el P3H más innovador», dijo.

Esperaba que los compañeros que habían sido entrenados pudieran ser una motivación y modelo positivos para los compañeros halal y, en general, ampliar la conciencia de la importancia de los productos halal.

Poppy también explicó que Halal Center Unoeled también tenía un Instituto de Entrenamiento de Trabajo (LPK) que la capacitación de supervisor Halal, los auditores Halal y la matanza Halal.

Según él, LPK HC Unoeled fue registrado y reconocido por la Agencia de Garantía de Productos Halal (BPJPH), de modo que los participantes que han sufrido esta capacitación podrían usar sus certificados para el registro de la certificación Halal, tanto como supervisores o asesinos halal. Mientras que los participantes del auditor Halal pueden registrarse en las LPH existentes.

«También estamos experimentando una visita de acreditación para el Instituto de Examen Halal (LPH), de modo que fortalece aún más el papel de los disturbios en el apoyo al ecosistema nacional de Halal», dijo Poppy.

En relación con esto, el Presidente del Prof. Elly Tugiyanti del Instituto de Investigación y Servicio Comunitario (LPPM), el Centro Halal bajo el LPPM, de capacitación constante intensiva y planificada.

«Cada capacitación siempre presenta la innovación y muchos compañeros han desarrollado nuevos avances. En el futuro esperamos que surjan más innovaciones», dijo.

Dijo que la dedicación de la comunidad, en particular, micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), acompañadas en el desarrollo de productos halal.

Mientras tanto, el innovador ganador del premio P3H, Surasno, dijo que la actuación porque desarrolló un enfoque personal, educación y cooperación con las escuelas, el gobierno de la aldea y los medios de comunicación, lo que hizo que la gama de mentores sea más amplia.

«Hago servicios de socialización y certificación Halal en las aldeas, en colaboración con escuelas y gobiernos de la aldea. Las actividades que caen en los medios también alentaron a otras compañías a participar», dijo.

Hasta ahora ha acompañado a 281 empresas y todas han logrado obtener certificados halal, la mayoría que se ocupa de alimentos y bebidas, incluidos los mataderos.

El mejor receptor del premio P3H, Chatrin Anugrahanti STP, dijo que la actuación se ofreció a la comunidad al nivel de la comunidad a la aldea.

En enero a agosto de 2025, afirmó haber acompañado a casi 500 micro y pequeñas empresas para obtener un certificado halal.

«Mi método es directamente para la comunidad, para las puertas a través del pueblo. El enfoque es mucho en los productos alimenticios, bebidas, a materias primas como el azúcar producido por los residentes», dijo.

Espera que esta actuación pueda ser una motivación para otros P3HS en Banyumas y los alrededores para seguir innovando y ampliando el alcance de la tutoría, de modo que se certifiquen más productos para pequeñas empresas.