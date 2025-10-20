Unsoed: Prácticas remuneradas para la preparación laboral de los jóvenes

Purwokerto (ANTARA) – Universidad Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto ha respondido positivamente a la política del gobierno de ampliar el programa de pasantías remuneradas para recién graduados (recién graduado) porque se considera un paso estratégico para aumentar la preparación laboral y la competitividad de la generación más joven.

«Esta política es relevante para los desafíos del mundo laboral actual, donde muchos graduados necesitan experiencia práctica antes de ingresar al mundo profesional», dijo el lunes la Dra. Ratna Stia Dewi, jefa de la Unidad de Apoyo Académico al Emprendimiento y Desarrollo Profesional de Unsoed en Purwokerto, Banyumas Regency, Java Central.

En este caso, según él, esta política demuestra la verdadera atención del gobierno a aumentar la competitividad y la voluntad de trabajar de la generación más joven.

Dijo que el programa de pasantías remuneradas ofrece a los graduados la oportunidad de aprender directamente en el mundo laboral sin tener que soportar una carga financiera.

“Para ellos, esta no es sólo una oportunidad de pasantía, sino una experiencia importante para comprender los ritmos de trabajo y la cultura organizacional y construir un espíritu profesional desde una edad temprana”, dijo.

Sin embargo, dijo que el éxito del programa no sólo se medía por el número de participantes involucrados, sino también por la importancia de la experiencia que adquirieron durante la pasantía.

Dijo que esperaba que el programa pudiera convertirse realmente en una verdadera oportunidad de aprendizaje y en un lugar para que los nuevos graduados trabajen, perfeccionen sus habilidades y desarrollen su carácter profesional.

“Más que eso, ojalá esta experiencia de pasantía pueda ser el primer paso que les abra oportunidades para seguir convirtiéndose en profesionales aceptados permanentemente por la empresa para la que trabajan”, afirmó.

Además, dijo que la Unidad de Apoyo Académico para el Desarrollo Profesional y el Emprendimiento, en sinergia con el Portal de Carrera Unsoed (UCP), hasta el momento se ha comprometido a preparar a los futuros estudiantes para el mundo laboral.

A través de diversas estrategias de mejora de habilidades (formación adicional) y programas de formación profesional, dijo que su universidad no sólo hace hincapié en mejorar las habilidades sino también en fortalecer la mentalidad, el carácter y la adaptabilidad a la dinámica del mundo laboral.

Según sus palabras, en el marco de los esfuerzos sistemáticos para preparar a los graduados que sean competentes y competitivos, se llevan a cabo periódicamente diversos cursos de formación, seminarios profesionales y sesiones de asesoramiento.

«Consideramos este programa de prácticas remuneradas como un impulso que está en consonancia con la dirección de desarrollo profesional que hemos estado fomentando dentro de Unsoed», afirmó.

Por lo tanto, dijo que Unsoed está listo para trabajar más ampliamente con el gobierno y la comunidad empresarial para apoyar la implementación de este programa para que pueda brindar beneficios reales a estudiantes, graduados y socios de la industria.

Él cree que una experiencia laboral significativa al principio de una carrera creará una generación de profesionales duros, íntegros y capaces de adaptarse al cambio.

«Con la sinergia entre las universidades, el gobierno y la industria, juntos podemos crear un ecosistema profesional más inclusivo y sostenible para la generación joven de Indonesia», dijo Ratna.

