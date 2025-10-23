Unsoed fomenta la alfabetización halal en la comunidad del pueblo a través de «Halal Goes To Village»

Banyumas (ANTARA) – El Instituto de Investigación y Servicio Comunitario (LPPM) de la Universidad Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto está fomentando una mayor alfabetización halal en las comunidades rurales a través de la actividad “Halal Goes to Village”.

La actividad se llevó a cabo en Pendopo Hall, distrito de Sumpiuh, Banyumas Regency, Java Central, jueves (23/10), seguidos por los actores MIPYME, estudiantes de secundaria/escuela vocacional y equivalentes, gerentes de mataderos/mataderos de pollos (RPA/RPH), así como la Unidad de Servicio de Cumplimiento Nutricional (SPPG).

En la inauguración del evento pronunció un discurso el presidente de LPPM Unsoed Prof. Dr. Ir. Elly Tugiyanti, miembro del Parlamento, dijo que esta actividad era parte del programa de subvenciones SEMESTA 2025, financiado por la Dirección General de Ciencia y Tecnología, como un esfuerzo para aumentar la alfabetización y la conciencia halal a nivel comunitario de la aldea.

«La educación halal es un paso importante para fortalecer la competitividad de los productos locales. A través de esta actividad, pretendemos dotar a la comunidad, especialmente a las mipymes y a los estudiantes, de una comprensión de la importancia de los productos halal que no sólo tienen valor religioso sino que también garantizan la calidad y seguridad del producto», afirmó.

Mientras tanto, el jefe del subdistrito de Sumpiuh, Pujar Seno, SE, M.Si., expresó su agradecimiento por la presencia de Unsoed para brindar educación directa a la comunidad.

“Apreciamos mucho esta actividad porque es útil para las mipymes que están en proceso de obtener la certificación halal, así como para las generaciones más jóvenes, para que comprendan la importancia de los productos halal desde una edad temprana”, afirmó.

Esta actividad fue presentada por la Presidenta del Centro Halal Unsoed, Prof. Poppy Arsil, S.TP., MT, Ph.D., quien proporcionó material sobre los principios básicos de los sistemas de garantía de productos halal y los procedimientos para solicitar la certificación para micro y pequeñas empresas.

Además de las sesiones de materiales, los participantes también participaron en pruebas de productos utilizando equipo de prueba Servicios de consultoría en certificación y halal facilitados por el Centro Unsoed Halal.

Uno de los participantes, Mely Oktafia, admitió que obtuvo muchos beneficios de esta actividad.

«Este evento es muy útil y proporciona información sobre la importancia de los productos halal y cómo garantizar que sean halal», dijo el estudiante de la Escuela Vocacional YPE Sumpiuh.

A través de esta actividad, Unsoed espera que la conciencia pública sobre los productos halal aumente y fomente la formación de un ecosistema halal fuerte a nivel local.

