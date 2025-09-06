Unnes Studnen Afisof TKP se refiere a Taa y Polda Labfor

SEMARANG (Antara) – Oficial Conjunto de la Dirección de Análisis de Accidentes de Tráfico (TAA) de tráfico y el sector del laboratorio forense (LabFor) de la Policía Regional de Java Central participó en una escena del crimen en accidentes de tráfico que mataron a la Junior Junior de la Universidad Estatal de Semarang (UNNES).

La escena del crimen fue celebrada por la Unidad de Tráfico Semarang Polrestabes en el veterano de Jalan, Semarang City, el sábado.

También se presentaron dos motores involucrados en el desafortunado evento durante la escena del crimen.

Honda supra con el número policial H 6038 JX Tasa de víctimas y colegas I, con el Honda Vario H 2331 DP conducido por V y A.

Jefe de las Relaciones Públicas de la Policía Regional Central de Java, Kombes Pol. Artanto dijo que la escena del crimen también se realizó para aclarar al público sobre eventos que habían causado diferentes acusaciones.

«La Policía Nacional está comprometida a realizar una investigación profesional y transparente», dijo.

Explicó que la escena del crimen tenía como objetivo garantizar que el incidente fuera puramente un accidente de tráfico y no por otras causas.

Pidió a todas las partes que confiaran la investigación a la policía.

«Entregaremos abiertamente los resultados para la justicia y la seguridad legal», agregó.

Anteriormente, un estudiante de Unnes, Iko Julianian Junior, murió después de participar en una serie de manifestaciones en Semarang.

El Centro de Ayuda Legal para la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de la Derecha, Dijo que había una irregularidad en la condición de muerte de la víctima.

De la foto física de la víctima hubo moretones en la cara y el reconocimiento de las víctimas que estaban locas de ser golpeadas por los oficiales mientras trataban en el hospital.

Iko Julianhant murió después de la cirugía en el Hospital Cariadi en Semarang.