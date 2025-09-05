Unnes insta al dispositivo a priorizar el enfoque humanista

SEMARANG (Antara) – La Universidad Estatal de Semarang Academics (UNNS) insistió en que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley priorizaran los enfoques humanistas en la obtención de la comunidad que expresaron sus ambiciones pacíficas.

Canciller de Unnes Prof. DR. S Martono dijo en un comunicado en Semarang el viernes que la presión se incluyó en una de las declaraciones de la actitud académica de la comunidad de Unnes.

Según él, Unnes es una universidad de destino de conservación que mantiene valores y personajes nobles, incluidos valores nobles y personajes en la vida de la nación y el estado.

La dinámica en el país observada en los últimos días, los académicos de Unnes expresaron su actitud, a saber, profundas condolencias sobre la caída de las muertes durante la manifestación en varias regiones de Indonesia.

«Que los cazadores demócratas acepten todas las buenas obras, todos sus pecados sean perdonados y las familias que quedan atrás obtienen su perseverancia», dijo.

Unnes también instó a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a hacer cumplir la ley de una manera profesional, responsable y transparente, para que las víctimas y sus familias obtengan justicia.

Luego insistió en el gobierno y la Cámara de Representantes (DPR) para evaluar la política y el desempeño para superar los problemas de la nación a sus raíces creando una vida económica honesta.

Es decir, la economía de las personas sostenibles, creando los trabajos más amplios posibles y la asignación sabiamente asignada del presupuesto estatal para el sector estratégico que tiene un amplio impacto en la comunidad, incluida la mejora de la calidad de la educación, la mejora de la calidad de los servicios de salud y ofrece infraestructura básica.

Unnes también instó al gobierno y al DPR a cancelar la política probada o posiblemente a dañar un sentido de justicia, ampliar las brechas económicas, amenazar los derechos civiles en la democracia y causar daños ambientales.

«Posteriormente, alentar al gobierno y al DPR a aceptar y seguir pacíficamente las ambiciones transferidas por la comunidad como el derecho constitucional de los ciudadanos que necesitan ser respetados y protegidos», dijo.

Invitó elementos de la sociedad civil, académicos y estudiantes a expresar sus ambiciones pacíficamente como prueba de la nobleza del carácter y la edad adulta en la democracia.

Unnes declaró la actitud de que la nación indonesia era un país grande con un gran potencial.

«Los eventos que han ocurrido en los últimos días deberían ser una lección, de modo que el pueblo indonesio se ponga de pie nuevamente y alcanza sus objetivos nacionales», dijo.