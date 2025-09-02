Unnes dijo que el rendimiento académico del fallecido IKO fue bastante alentador

SEMARANG (Antara) – La Universidad Estatal de Semarang (UNNS) afirma que el desempeño académico del difunto Iko Julianth Junior se encuentra en la Universidad de la Facultad de Presupuesto Legal, que se ve del Índice de Logro Cumulativo (GPA) que ha obtenido.

El jefe de las relaciones públicas, Unnes Rahmat Petuguran en Semarang dijo el martes que el GPA de IKO fue 3.59 en el primer semestre, en el segundo semestre 3.18.

«IKO es un estudiante del programa de estudio de ciencias legales para la clase 2024 que tiene un desempeño académico orgulloso, como es evidente del GPA que ha obtenido uno y dos en el semestre», dijo.

A la muerte de IKO, Unnes arrojó una defensa profunda mientras rezaba por el difunto, y a su familia para ganar fuerza y ​​perseverancia.

«La extensa familia de Unnes trajo una profunda condolencia. Con suerte, Ananda Iko Julianth Junior murió pacíficamente, aceptó todas sus acciones y perdonó todos sus pecados», dijo.

Rahmat explicó que el liderazgo de Unnes recibió información sobre la muerte de IKO el domingo (33/31) Noche alrededor de las 6:30 pm WIB.

El liderazgo de UNNS estuvo representado por el Decano Adjunto de los Asuntos Académicos y Estudiantiles de la Facultad de Derecho junto con varios maestros y estudiantes hasta el mismo tiempo para el Centro Funerario y ambos padres de IKO se encuentran.

Durante la ceremonia de lanzamiento del funeral del lunes (1/9) alrededor de las 10:00, el WIB, el liderazgo de UNNS estuvo representado por el Decano de Investigación, Negocios y Cooperación de FH, maestros y varios estudiantes.

«Si ve, respeta, respeta y sigue la dinámica del desarrollo existente, el liderazgo de Unnes toda la actitud y las decisiones tomadas por la familia», dijo.

IKO murió el domingo (8/31) después de que pudo recibir tratamiento en el Hospital del Dr. Cariadi Semarang.

Según la declaración policial, IKO tuvo un accidente de tráfico en Jalan Dr. Cipto Semarang, pero un amigo dijo que tuvo lugar un accidente en el área de Kalisari.

Información distribuida a través de las redes sociales que mencionaron una serie de irregularidades, incluida la pérdida de las pertenencias personales de IKO, como los teléfonos móviles, el alma mater Jassen y las mochilas, así como los libros de motor de IKO todavía se encuentran en la Policía Regional Central de Java.

Otra irregularidad provino de la Guardia que informó a la familia que IKO por miembros de Brimob al Hospital Dr. Cariadi fue acompañado.

En la carga que circulaba en las redes sociales, se dijo que la madre de Iko había escuchado a su hijo delirante y dijo: «Perdona al Sr., por favor, señor. No me ganes más», antes de que finalmente fuera declarado muerto.

