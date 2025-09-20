Unnes celebró una reunión de socios con la compañía

SEMARANG (Antara) – La Facultad de Economía y Negocios (FEB) de la Universidad Estatal de Semarang (UNNS) celebró una reunión de socios con varias compañías con el tema «Synergie del mundo académico e industrial: construir una cooperación innovadora para fortalecer la capacidad competitiva de los graduados».

Decano de febrero Unnes Amir Mahmud, en Semarang, dijo el sábado que los desafíos en el mundo del trabajo fueron cambios más rápidos que el mundo de la educación.

«Para que se necesiten cambios en el mundo de la educación para adaptarse a las circunstancias en el acto», dijo.

Además, para averiguar el aporte del mundo industrial, para que las universidades puedan hacer cambios de acuerdo con estas condiciones.

Durante la reunión de socios que tuvo lugar en el Hall de Febr Unnes, el jueves (18/9), hubo un Motor de prospectos de Honda, Jasindo Insurance, Perum Lkbn entre la Oficina Central de Java, el Banco Estatal de Savings Bank, Garuda Food and Asia Council Small Business (ACSB) SB Central Java.

Satrio Buditomo de Honda Prospect Motor dijo que la necesidad de pasantías permanece en la empresa.

Sin embargo, fue más allá, se necesita una estrategia para que los estudiantes puedan ser aceptados por pasantes, por ejemplo, para prepararse durante la entrevista y demostrar que los estudiantes potenciales del estudiante tienen las posibilidades que la empresa necesita.

Mientras que Teguh Imam Wibowo como jefe de Lkbn Perum entre la Oficina Central de Java dijo que hay 5W principios en el mundo del periodismo (quién, por qué, cuándo, qué, qué) + 1 hora (cómo) para dar noticias.

«También aplicamos esto antes de aceptar a los estudiantes potenciales. El objetivo es que los estudiantes que serán aprendices se toman realmente en serio el programa», dijo

«No está solo sin conocer el objetivo final durante una pasantía», dijo.

Además, cada participante tiene un «objetivo final» durante una pasantía, por ejemplo, a través de actividades que se llevan a cabo juntos, como la capacitación para amas de casa y socialización por parte de los extraños.

Por lo tanto, cada participante sentirá cómo puede ser un «trabajo en equipo», puede resolver problemas en cualquier actividad y optimizar su potencial.

Además de la gestión de febrero, los estudiantes también estuvieron presentes en la reunión de socios.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, las preguntas que ocurren sobre los esfuerzos para mantener la integridad se refieren a la selección de especialidades impopulares que influyen en las oportunidades en el empleo, y cómo la industria se ocupa de diferentes temas relacionados con la legislación social y positiva social.