Unnes apoya todos los pasos de las familias sobre la muerte de Iko Julianhant

SEMARANG (Antara) – Semarang State University (UNNS) apoya los pasos de la fallecida familia Iko Julianth Junior, un estudiante de la Facultad de Derechos, incluida la oferta de ayuda si realmente emprenderá acciones legales.

Unnes Rector Prof. DR. S. Martono en Semarang dijo el martes que su partido había escuchado información sobre las irregularidades de la muerte de IKO que circulaba a través de las redes sociales.

Sin embargo, el campus recibió información preliminar de que la persona involucrada murió en un accidente de tráfico.

«El primer informe fue un accidente, pero el problema desarrolló que dijo que este niño había cambiado» no fue tocado. «También hay algunos que dijeron que había irregularidades», dijo.

Sin embargo, dijo que Unnes no siguió el problema porque todavía eran rumores y no había habido informes oficiales de la familia sobre la irregularidad de IKO.

«Definitivamente partiendo de la familia es así. Si la familia transfiere, hay irregularidad (causas, etc.) que mi hijo muere, sí, lo ayudaremos», dijo.

Por esta razón, Martono alentó a la familia a quejarse oficialmente de la muerte de IKO para que el campus pudiera ofrecer ayuda.

«Una vez más, esto sigue siendo un rumor. Si su actitud se separa, apreciamos el último informe en un accidente. Si encontramos un hecho más tarde, ayudamos a realizar un seguimiento de la muerte del estudiante», dijo.

Además, afirmó haber recibido una solicitud para examinar la muerte de IKO, tanto de los alumnos como de las instituciones de asistencia legal.

«Lo que sea que hagamos, siempre y cuando esta noticia pueda explicarse, no porque dijo. No ayudamos por el problema, pero realmente hubo una queja. Los padres se quejaron, informaron o informaron a LBH, lo más importante fue escrito. También tenemos ayuda legal, ayudamos», dijo MartoNo.

Anteriormente, Iko Julianhant, residente de Semarang, que también es estudiante de FH Unnes, murió el domingo (8/31) después de que pudo recibir tratamiento en RSUP Dr. Cariadi, Semarang.

Según la información policial, IKO tuvo un accidente de tráfico en Jalan Dr. Cipto, Semarang, pero la declaración de un IKO -amigo dijo que hubo un accidente en el área de Kalisari.

Información distribuida a través de las redes sociales que mencionaron una serie de irregularidades, incluida la pérdida de las pertenencias personales de IKO, como los teléfonos móviles, el alma mater Jassen y las mochilas, así como los libros de motor de IKO todavía se encuentran en la Policía Regional Central de Java.

Otra irregularidad provino de la Guardia que informó a la familia que Iko por Brimob -Members a Rsup Dr. Cariaadi fue acompañado.

En la carga que circuló en las redes sociales, también escuché a su hijo delirante y dijo: «Perdona al Sr.

