Unissula no le dio a un equipo legal acompañado de maestros D

SEMARANG (Antara) – Semarang de la Universidad Islámica del Sultán Aguung (Unissula) no dio un equipo legal para acompañar al maestro con la primera D que, según los informes, cometió violencia con los médicos en el Semarang del Hospital Islámico Sultán Agugg (RSI).

«El equipo legal de D, sí, la autoridad que quiere indicar quién. No queremos regular», dijo el profesor Jawade Hafidz, quien fue nombrado portavoz de Unissula, en Semarang.

El maestro en la Facultad de la Ley de Unissula con la primera D, según los informes, cometió violencia contra un médico en Sultan Agugg RSI Semarang porque estaba decepcionado por los servicios prestados.

Lo que está claro, Kawade, quien también es el decano de FH Unissula, no permite que los maestros de FH Unissula ayuden a la persona preocupada a enfrentar el problema.

Tenía miedo de que las buenas intenciones de los compañeros maestros FH Unissula para ayudar a D como maestro se interpreten de manera diferente para no permitir la asistencia legal.

«De hecho, D es el derecho a ser guiado y votar (el equipo legal, etc.)

Unissula también ha dado sanciones en forma de liberación de tareas académicas y funciones como maestros durante un máximo de seis meses.

«El Canciller de Unissula ha impuesto sanciones a D en forma de exención de tareas académicas y funciones como maestros durante un máximo de seis meses desde el decreto (SK) que pasó hoy», dijo.

La acción decisiva se basó en las recomendaciones del Consejo ético asignado por el Rector de Unissula para aclarar y confirmar los eventos en los que está involucrado el maestro.

Dijo que el Consejo de Ética había trabajado pidiendo información de partes relacionadas para descubrir la claridad del incidente y atrapó varios hechos que fueron la base para proporcionar recomendaciones.

Según él, las sanciones recomendadas por la Junta de Ética al Decreto del Rector del Número de Unissula 2663/A.1/SH/III/2023 se refieren al código ético de los maestros de Unissula.

Basado en la recomendación de la Junta de Ética, dijo, el Rector de Unissula tiene la propiedad del decreto emitido número 8945/G.1/IX/2025 sobre la imposición de sanciones por el código ético del maestro en nombre de lo relevante.

«Ese es un paso serio del canciller es siempre el líder más alto en mantener la ley y frenar las acciones de los maestros de no tomar medidas que violen el código ético del maestro», dijo Jawade.

Los informes del médico A, ya que la víctima también fue presentada a la Policía Regional Regional de Java el viernes (12/9), según lo confirmado por el jefe de las relaciones públicas del comisionado de policía de la policía regional de Java Central, Artanto.

