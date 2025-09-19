Unissula -Lecturer en probables perpetradores de violencia a los médicos

SEMARANG (Antara) – Semarang de la Universidad Islámica del Sultán Aguung (Unissula) impuso sanciones en forma de suspensión de deberes temporales contra D, maestro de la Facultad de la Ley (FH) que, según los informes, cometió violencia contra los médicos en el Hospital Islámico Sultan Agugg Semarang.

«Unissula enfatizó fuertemente que todos los maestros deberían entender los conceptos de ‘Birrul Walidain’ y ‘Auditor Takrimul’ en el funcionamiento del tridharma de la educación superior», dijo Jawade Hafidz, quien fue nombrado portavoz de Unissula en Semarang el jueves.

El maestro en la Facultad de la Ley de Unissula con la primera D, según los informes, cometió violencia contra un médico en Sultan Agugg RSI Semarang porque estaba decepcionado por los servicios prestados.

Dijo Unissula como un campus que enfatizó el principio de «Birrul Walidain» «que está dedicado y respeta a los padres o los ancianos, luego» Auditorio Takrimul «, lo que significa que los padres tienen que glorificar a sus hijos o amarlos.

«Hacemos hincapié en el nombre del afecto que es un factor importante en la implementación de la educación de Unissula, también en la facultad de derecho», dijo.

Jawade, quien también es decano de FH Unissula, dijo que el liderazgo del campus había tomado pasos y acciones estrictas contra el maestro, a saber, en forma de liberación de tareas académicas y funciones como maestros durante un máximo de seis meses.

La acción decisiva se basó en las recomendaciones del Consejo ético asignado por el Rector de Unissula para aclarar y confirmar los eventos en los que está involucrado el maestro.

Dijo que el Consejo de Ética había trabajado pidiendo información de partes relacionadas para descubrir la claridad del incidente y atrapó varios hechos que fueron la base para proporcionar recomendaciones.

Dijo que las sanciones recomendadas por la Junta de Ética al Decreto Rector del número de Unissula 2663/A.1/SH/III/2023 con respecto al código ético de los maestros de Unissula.

Basado en la recomendación del Consejo ético, dijo, el Rector de Unissula con la autoridad propiedad del número 8945/G.1/SH/IX/2025 sobre las sanciones de ejecución del Código ético del maestro en nombre de lo relevante.

«Ese es un paso serio del canciller es siempre el líder más alto en mantener la ley y frenar las acciones de los maestros de no tomar medidas que violen el código ético del maestro», dijo.

Se aseguró de que el paso de seis meses no afectaría el proceso de conferencia en FH Unissula, incluido el curso o la orientación del estudiante del maestro involucrado.

«Cada curso es perdonado por dos o más maestros. Por lo tanto, nos aseguramos de que las conferencias de la Facultad de Unissula no continúen caminando como de costumbre, no perturbadas. Sactamente como de costumbre», dijo.

