Unissula ha asignado el Consejo de Ética sobre la supuesta violencia de los maestros

SEMARANG (Antara) – La Universidad Islámica del Sultán Aguung (Unissula) ha asignado al Consejo de Ética para aclarar y confirmar la supuesta violencia de uno de los maestros de Unissula del Sultan Agung Doctor islámico (RSI).

El profesor Jawade Hafidz, quien fue nombrado portavoz de Unissula en Semarang el jueves, explicó que la existencia del Consejo de Ética estaba regulada en el Estatuto de Unissula.

«Regulado en el estado de Unissula, el Consejo de Ética tiene la tarea de aclarar y confirmar los eventos legales que tuvieron lugar en los actores que tienen una relación con la Institución Unissula», dijo.

El maestro en la Facultad de la Ley de Unissula, con la primera D, según los informes, cometió la violencia contra un médico en RSI Sultan Agung Semarang porque estaba decepcionado por los servicios prestados.

En este caso, el líder de Unissula tiene que mantener la disciplina del personal que realiza la tarea del tridharma de los pasos de procedimiento de educación superior al asignar el Consejo de Ética.

Explicó que el Consejo de Ética había solicitado información del maestro involucrado y las partes relacionadas que también conocían el incidente.

A partir de los resultados de la investigación, la Junta de Ética encontró el hecho de que había un paciente con su esposo, a saber, D para dar a luz en el Sultan Aguung RSI utilizando el método ILA (Salgesia del Trabajo Intratecal).

La ILA es un método para aliviar el dolor de trabajo normal al inyectar medicamentos para el dolor en la médula espinal inferior para reducir el dolor de la contracción, mientras que la madre permanece consciente y activa durante el proceso de nacimiento.

Al usar el método ILA, se acordó ser ejecutado por un médico A como anestesia, mientras que el médico realizó la entrega de su esposa como un médico especializado de OBGYN.

En el momento del trabajo especificado, parece que el médico A llega, de modo que el paciente solo es tratado por el médico sin el método ILA y ha logrado dar a luz con el parto normal.

«Hay (hallazgos, etc.) daños en la puerta de la sala de partos por parte del cónyuge del paciente, porque en una búsqueda casi anterior y el médico hace un llamado a dar medidas médicas de inmediato», dijo Jawade, quien también es el decano de FH Unissula.

Finalmente llegó el médico A, pero el paciente había dado a luz para que D estuviera enojado entonces y le preguntó desde la sala de partos gritando palabras inapropiadas mientras lo empujaba.

No mucho después, la enfermera volvió a llamar al médico A para realizar anestesia porque el paciente sería cosido en sus partes vitales que estaban desgarradas después del nacimiento y se completó el proceso de parto.

De todos los hechos que sucedió, dijo, el Consejo ético concluyó que el incidente era realmente una causa, pero no era apropiado hacer eso, aunque era emocional.

«Debido a que las emociones son altas, con una voz fuerte y palabras que no valen la pena decir. Gracias a Dios, Doctor, salió de inmediato, no hubo contacto físico. ¿Qué fue solo, solo fue presionado para salir porque estaba molesto», dijo?

Basado en eso, Jawade dijo que la administración ética recomendó que el rector de Unissula imponga sanciones a D en forma de liberación de tareas académicas y funciones como maestros durante un máximo de seis meses.

