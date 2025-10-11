Unissula establece una institución para proteger a médicos, trabajadores de la salud y pacientes

Semarang (ANTARA) – La Universidad Islámica Sultan Agung (Unissula) Semarang ha establecido una institución para proteger a los médicos, los trabajadores de la salud (desnudos) y los pacientes para ayudar a resolver disputas de atención médica en los hospitales.

El rector de Unissula, profesor Gunarto, admitió el viernes por la tarde en Semarang que la creación de esta institución fue el resultado de acusaciones de violencia por parte de profesores contra médicos que también eran profesores de la universidad.

Según él, el Hospital Islámico Sultan Agung (RSI) inicialmente intentó resolver este problema de manera tripartita involucrando al perpetrador, la víctima y el hospital como mediadores.

Ambas partes han ido informando gradualmente de este problema a la Policía Regional de Java Central.

“Entonces el doctor A informó (presunto, ed.) abuso, luego el doctor D también informó (presunto, ed.) mala conducta”, dijo el profesor de la facultad de derecho de Unissula.

Dijo que Unissula necesitaba tomar medidas como parte de la solución para que incidentes como este no causaran conmoción y consecuencias negativas persistentes.

«Como canciller, formé una institución para proteger a los médicos, los trabajadores de la salud y los pacientes, y para resolver las disputas entre médicos, los trabajadores de la salud y los pacientes. Los primeros en ser facilitados fueron el Doctor A y el Doctor D», dijo.

Según él, la creación de este instituto se basó en varias razones, a saber, los problemas virales que surgieron entre los profesores, es decir, profesores de la Facultad de Derecho (FH) y médicos que también eran profesores de la Facultad de Medicina (FH) Unissula.

«Como son profesores de FK y FH, la esperanza es que el problema se resuelva a través de la mediación en la universidad. La mediación tiene como objetivo un futuro más brillante y feliz. Así nadie se siente herido, nadie se ofende, nadie se da por sentado», afirma.

Obviamente espera que ambas partes estén dispuestas a dejarse mediar por el instituto creado por la universidad y que ambas partes retiren sus denuncias a la policía.

«Hoy emitiré un decreto del Canciller (de la institución, ed.). Esto se discutió primero por lo que se aprobó. El presidente será el Vicecanciller 2 Unissula que está a cargo de RRHH. Hoy el decreto se hará realidad, si Dios quiere», dijo.

Esta institución también incluye en las filas de vicepresidentes a varios altos funcionarios de Unissula, como el Vicecanciller 1 y 3 de Unissula, el Decano de FK, el Decano de FH y el Director Jefe de RSI Sultan Agung.

Mientras tanto, el director de RSI Sultan Agung Semarang, Dr. Agus Ujito, M.Si, Med, Sp.B, anunció el establecimiento de una institución para la protección de médicos, profesionales de la salud y pacientes por parte de Unissula.

«Por eso es extraordinario que la universidad (Unissula, ed.) haya tomado esta iniciativa. Quizás sea la primera en Indonesia, como centro de investigación para instituciones que resuelven disputas entre profesionales de la salud y pacientes», dijo.

Dijo que RSI Sultan Agung también podría ser un sitio de investigación para que esta institución desarrolle algún tipo de orientación en el sector de la salud cuando surjan disputas entre pacientes y médicos o profesionales de la salud.

«Creo que nosotros en RSI Sultan Agung apoyamos esto e incluso podemos convertirnos en un centro de investigación para este instituto. Porque en la atención sanitaria ciertamente hay dos cosas: ‘seguridad del paciente’ y ‘seguridad oficial'», concluyó.

