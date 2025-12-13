Undip pone el UKT a disposición de los estudiantes afectados por las inundaciones en Sumatra

Semarang (ANTARA) – La Universidad Diponegoro (Undip) Semarang está eximiendo la tarifa única de matrícula (UKT) para los estudiantes afectados por las inundaciones en Sumatra y brinda soporte vital hasta que las condiciones vuelvan a la normalidad.

El canciller de la Undip, profesor Suharnomo, en Semarang, el sábado, el movimiento de la Undip por Sumatra surgió del llamado de la conciencia y los valores humanos que son el espíritu de la educación superior.

«Nos movimos inmediatamente desde el principio. El primer equipo partió el 2 de diciembre de 2025, seguido por el segundo equipo el 10 de diciembre con un enfoque médico y logístico», dijo.

Dijo que el equipo de voluntarios de Undip coordinó con los gobiernos locales, incluidos gobernadores y regentes, para garantizar que la ayuda llegara donde más se necesitaba.

La Undip, a través del Sector 1, ha registrado 95 estudiantes afectados por la inundación, desde los niveles de pregrado, posgrado hasta doctorado, en todas las facultades y escuelas vocacionales.

Según él, el proceso de recogida de datos de los estudiantes afectados por el desastre de Sumatra sigue abierto, por lo que es seguro que el número aumentará.

Dijo que las preocupaciones de la Undip no cesan durante el período de emergencia, ya que la siguiente prioridad será la fase de recuperación a largo plazo, que incluye aspectos económicos, sociales, culturales y de salud pública.

Se está realizando un mapeo de necesidades con gobiernos locales y líderes comunitarios para garantizar que las intervenciones proporcionadas sean específicas y sostenibles.

«La primera fase es garantizar que se satisfagan las necesidades de servicios médicos y agua potable. Después de eso, estamos listos para participar en la recuperación social y económica a través de asistencia multidisciplinaria», dijo.

Dijo: Puede que Undip no sea el más grande, pero aun así quiere ser parte de un movimiento que reviva la esperanza.

«Actualmente estamos preparando la entrega de tecnología de desalinización de agua llave en mano para satisfacer la necesidad urgente de agua limpia en las zonas afectadas, que ya se ha implementado en varias zonas costeras de Java», dijo.

El plan es que una de las cuatro máquinas desalinizadoras de agua se envíe por tierra el lunes (15/12), y el resto seguirá.

Suharnomo enfatizó que los desastres que azotaron varias áreas de Sumatra no sólo impactaron en daños físicos, sino que también afectaron la estabilidad de la atención médica, las condiciones psicosociales, la educación y la sostenibilidad económica de la comunidad.

Como universidad que defiende los valores humanos, afirma, la Undip se siente obligada a estar presente y actuar con rapidez, no sólo para mostrar empatía, sino también para involucrarse como parte de la solución.

“La Undip seguirá asistiendo a la reunión poco a poco, pero con constancia y profesionalidad. Este es un llamado humanitario y lo llevaremos a cabo de todo corazón”, afirmó.