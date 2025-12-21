Undip logró exportar decenas de toneladas de anchoas de Jepara a Japón

Jepara (ANTARA) – La Universidad Diponegoro (Undip), en colaboración con el sector privado, ha logrado exportar a Japón decenas de toneladas de anchoas capturadas por pescadores en Jepara Regency, Java Central y sus alrededores.

La liberación del camión contenedor que transportaba anchoas tuvo lugar en el patio del Marine Science Techno Park (MSTP) de la Universidad de Diponegoro, Teluk Awur Village, Jepara Regency, el sábado (20/12).

El desfile de liberación de exportaciones estuvo marcado por la rotura de bidones de agua por parte de la Ministra de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia, Sakti Wahyu Trengono, junto con el personal experto en desarrollo regional equitativo del Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti y el Canciller de Undip para el camión contenedor.

Rector de la Universidad de Diponegoro Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. en Jepara, el sábado, explicando que la exportación de anchoas a Japón fue el resultado de la cooperación entre las empresas japonesas Marutetsu y Godai, Undip, así como los empresarios pesqueros locales de Jepara.

Japón, dijo, es conocido por tener estándares de calidad muy estrictos para los productos importados, especialmente los productos pesqueros. Sin embargo, los productos de anchoveta elaborados por la Undip y socios locales obtuvieron la certificación de exportación.

«Japón no acepta fácilmente productos de otros países. El proceso es muy rígido y extremo. Gracias a Dios, los productos Undip y Jepara han pasado la certificación de exportación», dijo, acompañado por la directora ejecutiva de CV Karimun, Mina Sejahtera Dwi Lestari, como socia.

Dijo que esta exportación es el cuarto envío a Japón con un volumen de 7,2 toneladas, por lo que el total podría llegar a decenas de toneladas. De cara al futuro, Undip se compromete a mantener la sostenibilidad de las exportaciones continuando mejorando los procesos comerciales y aumentando la calidad de los productos de acuerdo con los estándares japoneses.

«No se trata sólo de Undip, sino de permitir que los servicios y productos tengan un valor agregado mucho mayor. El desafío es cómo mantener la calidad y la sostenibilidad», afirmó.

Undip también involucra a la comunidad local en el proceso de producción. Actualmente, cuenta con 52 empleados, la mayoría mujeres locales, que participan directamente en el procesamiento y aseguramiento de la calidad de los productos de anchoveta antes de la exportación.

Mientras tanto, la ministra de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, destacó la importancia de los aspectos de sostenibilidad en la gestión de las poblaciones de anchoa.

Según él, es necesario hacer esfuerzos para garantizar que las exportaciones sean sostenibles.

«Lo más importante es la sostenibilidad. Hay que mantener la conservación de la anchoa para que la producción pueda volver y las exportaciones no sean únicas, sino sostenibles», subraya Trengono.

Se espera que el éxito de esta exportación pueda convertirse en un modelo de colaboración entre universidades, industria y sociedad para aumentar la competitividad de los productos pesqueros locales en el mercado internacional como un producto de incubación de empresas desarrollado por Undip junto con socios del sector pesquero.